一名3歲女童昨(24)日2時10分許，獨自出現在桃園區秀山路某超商前，疑似迷途坐在階梯上，引起路人關注。熱心情侶見狀陪同照看，並通報警方協助。桃園警察分局中路派出所員警林彥宸及姜宏諺獲報趕往，小妹妹無法清楚說出姓名與住處，只記得自己姓謝，員警陪同她沿路回想、尋找住家。

一名3歲女童24日凌晨獨自出現在桃園區秀山路某超商前，疑似迷途坐在階梯上。圖：讀者提供

桃園分局表示，員警邊走邊向尚未休息的民眾詢問，走了約1百多公尺，女童逐漸想起住家位置，並帶領大家進入某社區至5樓，經玉山里里長林于翔協助敲門聯絡住戶後，順利返回出租套房。當時僅有6歲的哥哥在家，還因警方叫門嚇了一跳。警方透過哥哥聯繫上謝姓父親，隨後立即返家。

員警邊走邊向尚未休息的民眾詢問，走了約1百多公尺，女童逐漸想起住家位置，並帶領大家進入某社區至5樓。圖：讀者提供

謝父表示，自己凌晨出門購買生活用品，請熟睡中的哥哥暫時照顧妹妹，沒料到妹妹醒來後獨自外出尋找爸爸。他對熱心民眾與警方、里長的即時協助深表感謝，並承諾會更加注意孩子動向，避免類似情形再次發生。警方也表示，將通報社工單位前往關懷，確保孩童照顧安全無虞。

本文章來自《桃園電子報》。原文：3歲女童凌晨獨自外出找爸爸 情侶暖心陪伴報警助返家