快訊

泰國柬埔寨邊境開炮互轟 泰軍公布危險區域、十萬人撤至避難所

大罷免直播即時開票！726鎖定《聯合新聞網》看最新戰況

快來對獎囉！5-6月統一發票開獎 千萬特別獎號「47406327」

3歲女童凌晨獨自外出找爸爸 情侶暖心陪伴報警助返家

桃園電子報／ 桃園電子報

一名3歲女童昨(24)日2時10分許，獨自出現在桃園區秀山路某超商前，疑似迷途坐在階梯上，引起路人關注。熱心情侶見狀陪同照看，並通報警方協助。桃園警察分局中路派出所員警林彥宸及姜宏諺獲報趕往，小妹妹無法清楚說出姓名與住處，只記得自己姓謝，員警陪同她沿路回想、尋找住家。

2240024 0
一名3歲女童24日凌晨獨自出現在桃園區秀山路某超商前，疑似迷途坐在階梯上。圖：讀者提供

桃園分局表示，員警邊走邊向尚未休息的民眾詢問，走了約1百多公尺，女童逐漸想起住家位置，並帶領大家進入某社區至5樓，經玉山里里長林于翔協助敲門聯絡住戶後，順利返回出租套房。當時僅有6歲的哥哥在家，還因警方叫門嚇了一跳。警方透過哥哥聯繫上謝姓父親，隨後立即返家。

2240025 0
員警邊走邊向尚未休息的民眾詢問，走了約1百多公尺，女童逐漸想起住家位置，並帶領大家進入某社區至5樓。圖：讀者提供

謝父表示，自己凌晨出門購買生活用品，請熟睡中的哥哥暫時照顧妹妹，沒料到妹妹醒來後獨自外出尋找爸爸。他對熱心民眾與警方、里長的即時協助深表感謝，並承諾會更加注意孩子動向，避免類似情形再次發生。警方也表示，將通報社工單位前往關懷，確保孩童照顧安全無虞。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：3歲女童凌晨獨自外出找爸爸 情侶暖心陪伴報警助返家

延伸閱讀：

  1. 婦產科診所被控接生環境不佳、沒戴手套 桃園衛生局稽查結果出爐
  2. 砂石車違規頻傳 桃警聯合稽查防範事故與非法傾倒

桃園 女童 妹妹

延伸閱讀

桃園粗心父獨留孩子在家 3歲女童凌晨街頭遊蕩險走失

失聯9小時！8旬翁大熱天迷路 報案不到1小時終尋獲

CSI鑑識遊戲、警用裝備體驗 桃警辦營隊還讓小孩學防身

影／履帶吊車違規開上路...失重心仰倒平交道口 桃警開罰最高9千

相關新聞

三重男持剪刀當街騷擾學童警逮到人 衛生局今強制送醫

新北市三重區昨天下午有1名男子持剪刀騷擾學童，員警獲報趕抵查無實據，僅抄登資料並告誡，不料深夜卻在網路看見他持刀騷擾的畫...

永裕興18號當年調查「遇超強爆發性氣旋、船員未穿救生衣」 還留下一謎團

永裕興18號10名人員2021年失聯，求救瓶中信曝光後又重燃家屬希望，國家運輸安全調查委員會報告指出，漁船在夏威夷中途島...

8旬翁國道匝道突迴轉 後車閃避不及撞上雙雙送醫

國道三號北上391公里屏東縣九如鄉路段，11日發生一起車禍，82歲陳姓老翁駕駛自小客車突然無故在匝道處迴轉，造成後方車輛...

與妻預告「要回家了」後失聯 水電匠疑觸電陳屍校園

水電匠周姓男子昨早到台北市士林區社子國小施做水電工程，下午4時許打電話給妻子預告「要回家了」後遲未返家，妻子苦等刀晚上1...

影／台南安南區海佃路段2轎車碰撞 雙方均掛彩送醫

台南市安南區海佃路2段與同安路口今上午7時30分發生一起交通事故，鄭姓男子駕駛轎車沿海佃路2段南向北左轉海尾路時，與李姓...

「為什麼不是今天？」暖警一句話打動少女心 當天隨警回家鄉見阿公

彰化縣1名七旬阿公思念出門遊玩20天未歸的15歲孫女，報警協尋，警方聯絡上少女，以「爺爺疼你擔心你」勸說回家，少女回覆「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。