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影／台南童黃金海岸玩水失蹤 今持續海陸空搜救行動

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市仁德國小陳姓、藍姓及鍾姓3名畢業生昨天相約至南區黃金海岸玩水，傳出溺水意外，消防局等出動人艇救溺，藍童自行上岸，陳童由消防人員拉上岸，身體多處擦傷，2人均被送往成大醫院診治，鍾童失蹤，海巡及警、消上午持續海陸空搜尋，希望盡速尋獲失蹤的鍾童。

昨經4小時海陸空搜救行動，未能尋獲失蹤的鍾童，因天色已暗暫停，今天上午繼續進行搜救行動。台南市消防局與海巡署、市警六分局配合，並於上午8時許啟動搜救勤務。

同時，海巡單位於上午9至11時及下午2至4時，也派出直升機到場協助擴大搜尋勤務，消防局也出動無人機，配合岸巡協尋失蹤鍾童的下落。

鍾童的父親在23日晚才提醒兒子，「要游泳可以，但要去游泳池，不要去海邊」，沒想到兒子竟和同學跑到南區黃金海岸玩水發生意外，他在工作中接獲通知馬上趕到現場，希望能快點尋獲兒子。

海巡署也派出直升機到場協助擴大搜尋勤務，配合岸巡協尋失蹤鍾童的下落。圖／本報資料照
海巡署也派出直升機到場協助擴大搜尋勤務，配合岸巡協尋失蹤鍾童的下落。圖／本報資料照

失蹤 海巡署

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