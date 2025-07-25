8旬翁國道匝道突迴轉 後車閃避不及撞上雙雙送醫

國道三號北上391公里屏東縣九如鄉路段，11日發生一起車禍，82歲陳姓老翁駕駛自小客車突然無故在匝道處迴轉，造成後方車輛閃避不及當場撞上，陳男送醫搶救，頭部受創顱內出血現還在醫院觀察中，詳細車禍原因待警方釐清。

國道警察表示， 11日上午10點50分，82歲的陳男駕駛自小客車行經國道3號北向391公里處時，進入入口匝道後突然迴轉逆向行駛內線車道，後方行駛的42歲許男駕駛的自小客車閃避不及直接撞上，陳男頭部受傷，許男擦挫傷，由國道竹田分隊依規定處理，兩名駕駛均無飲酒情形。