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8旬翁國道匝道突迴轉 後車閃避不及撞上雙雙送醫

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

國道三號北上391公里屏東縣九如鄉路段，11日發生一起車禍，82歲陳姓老翁駕駛自小客車突然無故在匝道處迴轉，造成後方車輛閃避不及當場撞上，陳男送醫搶救，頭部受創顱內出血現還在醫院觀察中，詳細車禍原因待警方釐清。

國道警察表示， 11日上午10點50分，82歲的陳男駕駛自小客車行經國道3號北向391公里處時，進入入口匝道後突然迴轉逆向行駛內線車道，後方行駛的42歲許男駕駛的自小客車閃避不及直接撞上，陳男頭部受傷，許男擦挫傷，由國道竹田分隊依規定處理，兩名駕駛均無飲酒情形。

屏東縣消防局指出，11日10點51分接獲民眾報案表示，九如鄉國道3號390.2公里處北上車道發生車禍，派出6車12人前往，現場傷者2名沒有受困情形，82歲男性傷者意識模糊，頭部撕裂傷，送往義大醫院；42歲男性傷者意識清醒，無明顯外傷，頭暈，送往屏東基督教醫院。

11日在國道三號北上391公里屏東縣九如鄉路段，82歲陳姓老翁駕駛自小客車突然在匝道處迴轉，造成後方車輛閃避不及當場撞上。記者潘奕言／翻攝
11日在國道三號北上391公里屏東縣九如鄉路段，82歲陳姓老翁駕駛自小客車突然在匝道處迴轉，造成後方車輛閃避不及當場撞上。記者潘奕言／翻攝
11日在國道三號北上391公里屏東縣九如鄉路段，82歲陳姓老翁駕駛自小客車突然在匝道處迴轉，造成後方車輛閃避不及當場撞上。記者潘奕言／翻攝
11日在國道三號北上391公里屏東縣九如鄉路段，82歲陳姓老翁駕駛自小客車突然在匝道處迴轉，造成後方車輛閃避不及當場撞上。記者潘奕言／翻攝
11日在國道三號北上391公里屏東縣九如鄉路段，82歲陳姓老翁駕駛自小客車突然在匝道處迴轉，造成後方車輛閃避不及當場撞上。記者潘奕言／翻攝
11日在國道三號北上391公里屏東縣九如鄉路段，82歲陳姓老翁駕駛自小客車突然在匝道處迴轉，造成後方車輛閃避不及當場撞上。記者潘奕言／翻攝

國道 車禍 屏東縣 高齡駕駛

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