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與妻預告「要回家了」後失聯 水電匠疑觸電陳屍校園

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

水電匠周姓男子昨早到台北市士林區社子國小施做水電工程，下午4時許打電話給妻子預告「要回家了」後遲未返家，妻子苦等刀晚上10時仍不見周男，發覺有異報警尋人，卻發現周男倒臥校內水塔上方，臉部、腹部焦黑有疑似燒燙傷，身體僵直已明顯死亡。

警方調查，社子國小近日委外進行校園結構補強工程，43歲周男是其中水電工程承包商，因受託檢查校園水塔供水異常狀況，昨一早就出門前往校園獨自施做水電工程，下午4時許曾撥打電話給妻子34歲黎女，預告「工作快做完、要回家了」，但直至晚間10時仍未返家，黎女連繫周男無果，發覺有異，報警尋人。

轄區士林分局警方獲報循線查訪，發現周男倒臥校內機電室旁水塔上方，立即通報119救護人員到場協助，經確認周男全身僵直已明顯死亡，遂後續未送醫救治。黎女深夜抱著2歲幼子隨員警到場尋人，知悉惡耗當場崩潰痛哭。

據悉，現場人員另發現周男腹部焦黑，有疑似燒燙傷，臉部也有焦黑痕跡；校園正值暑期平時無人，校方人員稱工程事宜由營造公司管理，工程商則稱昨日是請周男協助確認水塔供水異常問題，不料發生憾事。

因施工處未設置監視器，警方初步過濾相關畫面，初步僅能確認周男昨施工期間偶爾有返回停車處拿取工具，初判周男獨自作業時發生觸電昏厥，第一時間未被發現而喪命，但確切死因等案情仍待釐清。

警方表示，全案後續通知校方及工地主任配合調查釐清狀況，依規定通報勞動檢查單位處理疑似職災死亡事件，另在派員採證後，已報請士林地方檢察署檢察官相驗，將進一步釐清周男確切死因的案情。

轄區士林分局警方獲報循線查訪，發現周男倒臥校內機電室旁水塔上方，立即通報119救護人員到場協助，經確認周男全身僵直已明顯死亡，遂後續未送醫救治。記者李隆揆／翻攝
轄區士林分局警方獲報循線查訪，發現周男倒臥校內機電室旁水塔上方，立即通報119救護人員到場協助，經確認周男全身僵直已明顯死亡，遂後續未送醫救治。記者李隆揆／翻攝

水電 校園 妻子

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