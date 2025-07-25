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竹南私幼女教保員狠摑4歲女童引眾怒蛋洗娃娃車 警約談3人送辦
苗栗縣竹南鎮一家私立幼兒園發生甘姓女教保員掌摑及推打4歲女童的不當對待事件，雖然甘女已由園方解雇，園方也出面致歉，但仍眾怒難平，陸續有民眾蛋洗幼兒園娃娃車，警方獲報依社維法約談3名涉案人送辦。
該案苗栗縣政府教育處於15日接獲民眾檢舉後，當天派員進園調查並保存監視器影像等證據，並依教保相關人員違法事件調查處理辦法組成調查小組；社會處則依違反兒少法介入調查，同時縣長鍾東錦並要求盡快查明。
雖然涉嫌動粗的甘女當天已被園方解雇，但她掌摑及推打4歲幼童的監視器影像持續在臉書社群流傳，令網友憤慨不已。
縣議員陳光軒表示，昨晚至今陸續收到一些家長的反映，竹南該家私立幼兒園發生不當管教搧巴掌事件後，引發群情激憤，不斷地有太過熱心激情的朋友以過激的方式來表達不滿，甚至已經有蛋洗娃娃車的狀況。
陳光軒也透過臉書表示，犯了錯必須接受法律相關的處分，這是無庸置疑，也都支持要給予園方及當事老師最嚴厲的處罰，但不鼓勵過度偏激的私刑正義，畢竟犯錯的是個人，沒必要波及到其他不相干人等。並呼籲各界冷靜面對，也請大家給予那些沒有犯錯認真職守的幼教老師、人員多一點空間！
對此，轄區警方表示，近日接獲園方報案22日晚間有娃娃車遭蛋洗，經調閱監視器查明可疑涉案人士身分後，目前已約談3位民眾到案，最後依違反社會秩序維護法送辦。
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