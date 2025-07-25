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高齡婦雨夜失聯急壞家人 中壢警火速尋人助團圓

桃園電子報／ 桃園電子報

太平洋目前同時存在三個颱風，其中輕颱范斯高的外圍環流在昨（24）日晚間最接近台灣，為台灣北部帶來強降雨。就在風雨交加的夜裡，桃園市中壢警分局內壢派出所晚間21時接獲民眾緊急報案稱82歲的奶奶失蹤，員警不畏大風大雨立即調閱電眼並展開尋找，僅花40分鐘就在中壢區成章二街找到婦人，讓其與家人團聚。

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袁小姐趕到現場時十分激動的感謝警方，表示員警僅用40分鐘就在大雨夜晚找到人，真的很感激。圖：讀者提供

內壢派出所說明，昨晚接獲一位袁小姐報案，他著急的表示已經高齡82歲，患有輕微失智症的奶奶，自下午外出後仍遲遲未歸，眼見風雨強大，遍尋不著，十分擔心奶奶發生意外，急切的請求警方協助。執勤警員張良誌受理報案後，立即與警專43期實習生蔡易宸展開尋人行動。

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袁奶奶因失智症影響，在蔡易宸和張良誌關心時，只不斷的說著自己「想回家」。圖：讀者提供

警方接著提到，張良誌優先調閱周邊監視器畫面，鎖定袁奶奶可能的行蹤方向，再與蔡易宸前往該方向可能停留的地點逐處找尋，眼尖的蔡易宸在經過成章二街一間超商時，發現一名神情迷惘的老婦人坐在超商內，特徵與報案所述的袁奶奶相符，立即和張良誌上前關心確認，同時通知袁小姐請她不用擔心。袁奶奶因失智症影響，在蔡易宸和張良誌關心時，只不斷的說著自己「想回家」，袁小姐趕到現場時十分激動的感謝警方，表示員警僅用40分鐘就在大雨夜晚找到人，真的很感激。

中壢分局長林鼎泰表示，臺灣社會高齡化，長者安全不容忽視，警方持續秉持「視民如親」的精神，盼與社會共築高齡友善的社會安全網，也提醒家中若有長者或患有失智症的親人，平日可為長者配戴防走失手鍊、GPS定位器，或至分局偵查隊申請指紋建檔，以利警方第一時間辨識身分，協助返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：高齡婦雨夜失聯急壞家人 中壢警火速尋人助團圓

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