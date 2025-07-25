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影／驚悚影片曝光！高雄大貨車轉彎擦撞機車 騎士後摔險成輪下魂

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

莊姓男子昨天上午8時駕駛大貨車行經高市鳥松區神農路，右轉中正路時，擦撞直行的潘姓女子機車，導致潘女整個人往後仰摔，所幸潘女命大，未滾入車輪下，僅手腳擦挫傷，否則就成了輪下亡魂；警方初步研判莊男轉彎時未禮讓直行機車釀禍。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」PO出一則影片，貼文指要右轉的走直行車道，要直行的走右轉車道結果就撞上了；影片中一輛大貨車右轉，一名機車女騎士原本要往前被大貨車擦撞，女騎士往後仰摔，所幸人未滾入輪下，否則後果不堪設想。

有網友指出，「右轉的走直行道，直行的走右轉道，那麼有意外就不意外了」；有網友認為，「離大車遠一點 ，真是千古不變的定律，行人、腳踏車、機車、汽車都一樣」、「機車騎士自己找死，大車轉彎方向燈提示聲音那麼大聲響那麼久還無視」、「看情況是機車要待轉，沒想到砂石車在直行道要右轉。」

轄區仁武警分局指出，這起車禍發生在昨天上午8時許，當時大貨車駕駛莊男姓男子（50歲）沿鳥松區神農路東向西右轉中正路時，右後車輪與沿神農路東向西直行的機車騎士潘姓女子（約35歲）發生擦撞，所幸潘女僅身體及手腳擦挫傷，意識清楚。

警方到場，雙方經實施酒測，無酒駕行為，初步研判為莊男轉彎車未讓直行車致肇事，詳細肇因待交通大隊釐清判定。

高雄市莊姓男子昨天上午駕駛大貨車在鳥松區路口擦撞機車，女騎士往後摔險成輪下魂，幸僅手腳擦挫傷。記者石秀華／翻攝
高雄市莊姓男子昨天上午駕駛大貨車在鳥松區路口擦撞機車，女騎士往後摔險成輪下魂，幸僅手腳擦挫傷。記者石秀華／翻攝
高雄市莊姓男子昨天上午駕駛大貨車在鳥松區路口擦撞機車，女騎士往後摔險成輪下魂，幸僅手腳擦挫傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高雄市莊姓男子昨天上午駕駛大貨車在鳥松區路口擦撞機車，女騎士往後摔險成輪下魂，幸僅手腳擦挫傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高雄市莊姓男子昨天上午駕駛大貨車在鳥松區路口擦撞機車，女騎士往後摔險成輪下魂，幸僅手腳擦挫傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高雄市莊姓男子昨天上午駕駛大貨車在鳥松區路口擦撞機車，女騎士往後摔險成輪下魂，幸僅手腳擦挫傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高雄市莊姓男子昨天上午駕駛大貨車在鳥松區路口擦撞機車，女騎士往後摔險成輪下魂，幸僅手腳擦挫傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高雄市莊姓男子昨天上午駕駛大貨車在鳥松區路口擦撞機車，女騎士往後摔險成輪下魂，幸僅手腳擦挫傷。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

車道 中正路

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