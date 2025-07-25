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桃園粗心父獨留孩子在家 3歲女童凌晨街頭遊蕩險走失

聯合報／ 記者陳俊智陳恩惠／桃園即時報導

桃園一名謝姓3歲女童昨天凌晨2時獨自在街頭徘徊，引起旁人注意，經警方協尋，才知其父將她與6歲哥哥獨留在家出門買東西，未料她會自己開門外出，雖有驚無險，但有觸犯兒少法之虞，後續將追究相關責任。

警方指出，中路派出所員警林彥宸與姜宏諺24日凌晨2時接獲熱心民眾報案，指稱秀山路某超商前有小女孩疑似迷途坐在路旁休息，趕赴現場了解後，女童只講得出自己姓氏與年齡，無法清楚表達家長名字與聯絡方式與，由於附近民眾無人認識，最後是玉山里長林于翔幫忙，眾人挨家挨戶敲門，才順利找到她家。

警方表示，事發當時，謝姓女童家中只有一名6歲哥哥在睡覺，見員警登門還被嚇了一跳，經哥哥聯繫，父親才匆忙從外面趕回來。

謝父向警方表示，因為白天工作忙，想趁深夜出門採買生活用品，所以請哥哥照顧妹妹，沒想到妹妹趁哥哥睡著外出找他，幸好遇到熱心民眾幫忙，否則發生憾事將後悔終身。

由於兒少法規定不能獨留6歲以下孩童在家，警方除了告誡謝父不能再犯，也將通報社工探訪，追究是否觸法。

桃園警方獲報有3歲女童凌晨時分在街頭遊蕩，在里長協助下，才助女童順利返家。圖／桃園警分局提供
桃園警方獲報有3歲女童凌晨時分在街頭遊蕩，在里長協助下，才助女童順利返家。圖／桃園警分局提供

女童 妹妹 兒少法

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