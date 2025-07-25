無視保護令！男台鐵豐原站亮刀刺傷前女友母女 血濺車站大廳

昨天傍晚豐原車站大廳內發生民眾持刀傷人、現場濺血的治安事件，警方抵達現場，經查係因黃男（28歲）與黃女（27歲）為前男女朋友關係，細故引發口角及拉扯糾紛，黃男於拉扯中亮出水果刀，分別劃傷黃母及黃女，警方依現行犯依法逮捕。鐵路警察局台中分局偵訊黃嫌後，今天依涉嫌殺人未遂、傷害罪及違反保護令等罪嫌移送台中地檢署偵辦中。

鐵路警察局台中分局表示，28歲的黃姓男子與27歲黃女本為前任男女朋友關係，昨天傍晚5點45分接獲報案指在台鐵豐原車站剪票口前發生3人大聲喧嘩且有爭執情事。警方到場後發現，疑似糾紛中雙方互有拉扯，在爭執中黃男持水果刀劃傷黃姓母女的脖子與手臂，造成大廳地板上都是血跡，黃男立刻被趕上前的鐵路警察當場制服。

警方偵訊時得知，黃姓雙方為前任男女朋友，卻疑似糾紛下，黃男竟持刀劃傷黃女及其母親，而該黃女並有申請保護令中，卻仍舊發生流血事件，鐵路警察局呼籲民眾遇有糾紛，應理性溝通解決問題或通報警方到場協助，以免觸法，台中分局將積極防處轄內各類不法行為，以維護站區安全秩序。

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