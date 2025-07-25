快訊

大罷免也有星座學？牡羊+射手+天蠍是街頭衝組、「這三個」網路超活躍

水電師傅北市國小施工整日未歸 妻報警尋獲...全身僵直陳屍水塔上

用少女肉體換取和平？揭開滿洲國集體性剝削歷史

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄男頭破血流嚇壞店家報警 原來欠6000耍賴喝酒巧遇債主被K

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市許姓男子本月初向施姓男子借6000元周轉，後耍賴未還，今天凌晨雙方到認識的友人住處酒聚，施男討錢起口角，怒持木棍將許打破頭，後開車將許送醫，許半途自行下車，走在街頭因滿臉是血嚇壞店家報警，債主施男要不到錢反被依傷害罪嫌送辦。

仁武警分局調查，許姓男子（25歲）本月初手頭緊，向友人施姓男子（23歲）借6000元周轉，言明很快就會還錢，卻一直耍賴未還。

昨天深夜，兩人獲邀到友人位於仁武區鳳仁路住處飲酒聊天，席間，施男見許男毫無歉意，喝得開心，當場質問許「為何不還錢」，雙方起口角，施男持木棍打傷許男頭部。

因許男頭破血流，施男拿毛巾替許包紮後，打算開車載許男就醫，但許半途表示不需就醫自行下車，因滿臉是血走在街上嚇壞店家報警。

警方趕抵了解衝突原因，叫救護車將許男先行送醫，後將施男帶返所，警詢後依傷害罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市許姓男子欠6000耍賴，酒聚和債主施姓男子巧遇被打傷，頭破血流嚇壞店家報警，被救護車送醫治療。記者石秀華／翻攝
高市許姓男子欠6000耍賴，酒聚和債主施姓男子巧遇被打傷，頭破血流嚇壞店家報警，被救護車送醫治療。記者石秀華／翻攝
高市許姓男子欠6000耍賴，酒聚和債主施姓男子巧遇被打傷，頭破血流嚇壞店家報警，被救護車送醫治療。記者石秀華／翻攝
高市許姓男子欠6000耍賴，酒聚和債主施姓男子巧遇被打傷，頭破血流嚇壞店家報警，被救護車送醫治療。記者石秀華／翻攝
高市許姓男子欠6000耍賴，酒聚和債主施姓男子巧遇被打傷，警方將施男帶回查辦。記者石秀華／翻攝
高市許姓男子欠6000耍賴，酒聚和債主施姓男子巧遇被打傷，警方將施男帶回查辦。記者石秀華／翻攝

衝突 毛巾 傷害罪

延伸閱讀

遭廉政署帶走缺席會議 高雄三線一星督察訊後無保請回

高雄男違停拒檢駕車逃2.1公里 困車陣遭警攔截查獲喪屍煙彈

高雄身障中秋禮盒開賣 用行動支持溫暖好禮

高雄驚傳死亡車禍！機車騎士遭砂石車輾過 全身變形慘死輪下

相關新聞

水電匠北市國小施工整日未歸 妻報警尋獲…全身僵直陳屍水塔上

水電匠周姓男子昨早到台北市士林區社子國小施做水電工程，下午5時許持未返家，妻子黎女發覺有異報警尋人，卻發現周男倒臥校內水...

豐原車站驚傳砍人！她申請保護令仍遭前男友刺傷 大廳地板滿是血跡

昨天傍晚豐原車站大廳內竟發生民眾持刀傷人、現場濺血的重大治安事件，造成民眾恐慌；市議員邱愛珊得知後，第一時間即關心喋血事...

國3北向2車追撞致大貨車側翻 三鶯至樹林路段「紫爆」

高速公路局表示，今天上午6時36分，在國道3號北向47公里處樹林路段，發生1輛自小客車和1輛大貨車追撞事故，其中的大貨車...

海陸空4小時搜救！黃金海岸意外仍無所獲 焦急父落寞望海

台南仁德國小陳、藍及鍾姓3名畢業生今下午相約至南區黃金海岸玩水，傳出溺水意外，消防局出動大批人艇前往救溺，藍童自行上岸，...

海陸空全出動！男子屏東佳樂水撿石頭失蹤 搜尋2天半仍無消息

來自新竹市57歲張姓男子帶家人到恆春半島旅遊，22日下午在滿州鄉佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤，警消及救難人員經兩天半的搜...

影／高雄男頭破血流嚇壞店家報警 原來欠6000耍賴喝酒巧遇債主被K

高市許姓男子本月初向施姓男子借6000元周轉，後耍賴未還，今天凌晨雙方到認識的友人住處酒聚，施男討錢起口角，怒持木棍將許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。