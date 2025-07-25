影／高雄男頭破血流嚇壞店家報警 原來欠6000耍賴喝酒巧遇債主被K

高市許姓男子本月初向施姓男子借6000元周轉，後耍賴未還，今天凌晨雙方到認識的友人住處酒聚，施男討錢起口角，怒持木棍將許打破頭，後開車將許送醫，許半途自行下車，走在街頭因滿臉是血嚇壞店家報警，債主施男要不到錢反被依傷害罪嫌送辦。

仁武警分局調查，許姓男子（25歲）本月初手頭緊，向友人施姓男子（23歲）借6000元周轉，言明很快就會還錢，卻一直耍賴未還。

昨天深夜，兩人獲邀到友人位於仁武區鳳仁路住處飲酒聊天，席間，施男見許男毫無歉意，喝得開心，當場質問許「為何不還錢」，雙方起口角，施男持木棍打傷許男頭部。

因許男頭破血流，施男拿毛巾替許包紮後，打算開車載許男就醫，但許半途表示不需就醫自行下車，因滿臉是血走在街上嚇壞店家報警。

警方趕抵了解衝突原因，叫救護車將許男先行送醫，後將施男帶返所，警詢後依傷害罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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