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水電師傅北市國小施工整日未歸 妻報警尋獲...全身僵直陳屍水塔上

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水電匠北市國小施工整日未歸 妻報警尋獲…全身僵直陳屍水塔上

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

水電匠周姓男子昨早到台北市士林區社子國小施做水電工程，下午5時許持未返家，妻子黎女發覺有異報警尋人，卻發現周男倒臥校內水塔上方，臉部、腹部焦黑有疑似燒燙傷，身體僵直已明顯死亡，警方後續通報勞檢處理，並報請檢方相驗，將進一步釐清周男確切死因。

警方調查，社子國小近日委外進行校園結構補強工程，43歲周男是其中水電工程承包商，因受託檢查校園水塔供水異常狀況，昨一早就出門前往校園獨自施做水電工程，直至下午5時許仍未返家，妻子34歲黎女連繫周男無果，發覺有異，報警尋人。

轄區士林分局警方獲報循線查訪，發現周男倒臥校內機電室旁水塔上方，立即通報119救護人員到場協助，經確認周男全身僵直已明顯死亡，遂後續未送醫救治，黎女隨員警到場尋人，知悉惡耗當場崩潰痛哭。

據悉，現場人員另發現周男腹部焦黑，有疑似燒燙傷，臉部也有焦黑痕跡，因施工處未設置監視器，警方初步過濾相關畫面，初步僅能確認周男昨施工期間偶爾有返回停車處拿取工具，初判周男獨自作業時發生觸電昏厥，第一時間未被發現而喪命，但確切死因等案情仍待釐清。

警方表示，全案後續通知校方及工地主任配合調查釐清狀況，依規定通報勞動檢查單位處理疑似職災死亡事件，另在派員採證後，已報請士林地方檢察署檢察官相驗，將進一步釐清周男確切死因的案情。

警方發現周男倒臥校內水塔上方，臉部、腹部焦黑有疑似燒燙傷，身體僵直已明顯死亡。記者李隆揆／翻攝
警方發現周男倒臥校內水塔上方，臉部、腹部焦黑有疑似燒燙傷，身體僵直已明顯死亡。記者李隆揆／翻攝
警方發現周男倒臥校內水塔上方，臉部、腹部焦黑有疑似燒燙傷，身體僵直已明顯死亡。記者李隆揆／翻攝
警方發現周男倒臥校內水塔上方，臉部、腹部焦黑有疑似燒燙傷，身體僵直已明顯死亡。記者李隆揆／翻攝
周男倒臥校內水塔上方，臉部、腹部焦黑有疑似燒燙傷，身體僵直已明顯死亡。記者李隆揆／翻攝
周男倒臥校內水塔上方，臉部、腹部焦黑有疑似燒燙傷，身體僵直已明顯死亡。記者李隆揆／翻攝

水電 死亡 校園

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