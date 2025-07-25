台南3童黃金海岸相揪玩水 1失蹤2送醫

鍾父獨自坐在岸邊，落寞地望向海面，只希望盡快找到兒子的下落。記者邵心杰／攝影

台南市仁德國小陳姓、藍姓及鍾姓3名畢業生昨天相約至南區黃金海岸玩水，傳出溺水意外，消防局出動大批人艇救溺，藍童自行上岸，陳童由消防人員拉上岸，身體多處擦傷，2人均被送往成大醫院診治，鍾童失蹤，經4小時海陸空搜救無所獲，因天色已暗暫停，今天上午繼續搜救。

據悉，13歲的陳姓男童及同為12歲的藍姓與鍾姓男童剛從仁德國小畢業，暑假後將一起升學到仁德國中就讀，3人昨天下午相約搭車到黃金海岸戲水，原先都在淺水區玩水，突然不斷有大浪襲來，陸續被浪捲走，消防人員到場時，藍童自行走上岸，陳童則在消波塊附近被消防員拉起，身體有多處擦傷，2人都被送往成大醫院，但鍾童失去蹤影。

校方接獲消息後派員趕往醫院了解及協助；成大醫院表示，2名男童到院時意識清楚，目前由醫療團隊觀察治療中。

鍾童的父親接獲警方通知，下午4時許趕抵黃金海岸，焦急詢問搜救狀況。鍾父表示，他不知道兒子與同學相約，竟跑到黃金海岸玩水。他請求搜救人員設法搜救，焦急獨坐岸邊，落寞地望向海面，希望能有好消息。

台南海巡、岸巡及空勤直升機升空搜救，消防局及岸巡等也出動無人機升空巡尋，約經4小時搜尋，仍未發現鍾童的下落，直至晚間7時許天色已暗，搜救人員與鍾父溝通後，暫停搜救任務，今天上午8時再繼續搜救。

台南市政府呼籲暑期戲水務必選擇安全合格地點，確保自身安全。