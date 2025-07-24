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豐原車站驚傳砍人！她申請保護令仍遭前男友刺傷 大廳地板滿是血跡

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

今天傍晚豐原車站大廳內竟發生民眾持刀傷人、現場濺血的重大治安事件，造成民眾恐慌；市議員邱愛珊得知後，第一時間即關心喋血事件情況，經詢問頂街派出所，雙方為男女朋友，疑似糾紛下男子持刀劃傷女子，由於該女子有申請保護令，卻仍舊發生流血事件，已要求警方迅速釐清案情，後續正由鐵路警方介入調查中。

鐵路警察局台中所表示，28歲的黃姓男子與27歲黃女本為前任男女朋友關係，今天傍晚5點45分在豐原車站大廳見到黃女與黃女母親時，疑似糾紛中雙方互有拉扯，在爭執中黃男持水果刀劃傷黃姓母女的脖子與手臂，造成大廳地板上都是血跡，黃男立刻被趕上前的鐵路警察當場制服，目前以現行犯逮捕偵訊中。

台中市議員邱愛珊獲知後表示，近期才發生土城家暴男當街刺死妻子與小姨子的憾事，令人深感悲痛，也憂心現行制度無法真正保障受害者安全。保護令應是受害人最基本的屏障，卻因執行機制不周與法律缺口，淪為紙上談兵；特別是今天這個事件，雙方為男女朋友，卻疑似糾紛下，男子竟持刀劃傷女子，而該女子有申請保護令中，卻仍舊發生流血事件。

邱愛珊指出，公共場所的安全必須被嚴肅看待，這起事件不僅威脅到無辜民眾的人身安全，更暴露出我們在社會安全網與即時警力部署上的缺口，警方尤其應該強化周邊治安維護，確保市民與旅客安全。

呼籲中央正視這類案件頻傳的事實，儘速啟動「家庭暴力防治法」與相關刑法的全面檢討與修法，強化加害人監控機制，提升執法單位的即時應變能力，並落實對高風險家庭的追蹤與保護。最後邱愛珊強調家暴零容忍，保護弱勢、守護家庭安全機制刻不容緩，不能再等下一起悲劇發生。

邱愛珊除要求鐵路警察盡速偵辦外，並要求中央與地方相關單位應全面檢討，目前針對高風險個案的監控與預警機制，並強化捷運、車站等交通節點的治安佈署，落實治安管理，避免憾事再發生。

今天傍晚豐原車站大廳內竟發生民眾持刀傷人、現場濺血的重大治安事件。圖／民眾提供
今天傍晚豐原車站大廳內竟發生民眾持刀傷人、現場濺血的重大治安事件。圖／民眾提供

今天傍晚豐原車站大廳內竟發生民眾持刀傷人、現場濺血的重大治安事件。圖／民眾提供
今天傍晚豐原車站大廳內竟發生民眾持刀傷人、現場濺血的重大治安事件。圖／民眾提供

警察 豐原 家暴 妻子 修法 關係 法律 保護令 台中市 受害者

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