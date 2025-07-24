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海陸空全出動！男子屏東佳樂水撿石頭失蹤 搜尋2天半仍無消息

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

來自新竹市57歲張姓男子帶家人到恆春半島旅遊，22日下午在滿州鄉佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤，警消及救難人員經兩天半的搜尋，仍未發現其蹤跡。由於明天中午黃金72小時將至，搜救人員明天上午將持續搜尋，希望能有好消息。

屏東縣消防局22日下午1時50分接獲報案，一名張姓男遊客在滿州鄉佳樂水漁村公園沙灘的港口溪下水撿石頭，橫越溪流後約5到10分鐘就不見人影，太太隨即報案，消防人員獲報到場後展開搜索，但經22日半天及23日整天都未找到人。

今天各單位再度派人員前往搜尋，屏東縣消防局共出動6車、1台無人機，及7名警消、1名義消、1名役男；威鯨救難協會出動3台水上摩托車、15人；岸巡出動4車、8人、海巡出動、1艇、6人、1無人機、1台熱顯像車，空勤出動2趟直升機

救難人員搜尋至晚上6時仍未找到人，因天色昏暗只能暫停，明天早上8時再行集結前往搜尋。由於明日中午黃金72小時將至，救難人員希望能在中午之前找到人。

57歲張男在滿州鄉佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤，至今已兩天半，救難人員今日搜尋仍未發現其蹤跡。圖／屏東縣威鯨救難協會提供
57歲張男在滿州鄉佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤，至今已兩天半，救難人員今日搜尋仍未發現其蹤跡。圖／屏東縣威鯨救難協會提供
57歲張男在滿州鄉佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤，至今已兩天半，救難人員今日搜尋仍未發現其蹤跡。圖／屏東縣威鯨救難協會提供
57歲張男在滿州鄉佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤，至今已兩天半，救難人員今日搜尋仍未發現其蹤跡。圖／屏東縣威鯨救難協會提供
57歲張男在滿州鄉佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤，至今已兩天半，救難人員今日搜尋仍未發現其蹤跡。圖／屏東縣威鯨救難協會提供
57歲張男在滿州鄉佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤，至今已兩天半，救難人員今日搜尋仍未發現其蹤跡。圖／屏東縣威鯨救難協會提供
57歲張男在滿州鄉佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤，至今已兩天半，救難人員今日搜尋仍未發現其蹤跡。圖／屏東縣威鯨救難協會提供
57歲張男在滿州鄉佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤，至今已兩天半，救難人員今日搜尋仍未發現其蹤跡。圖／屏東縣威鯨救難協會提供
57歲張男在滿州鄉佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤，至今已兩天半，救難人員今日搜尋仍未發現其蹤跡。圖／屏東縣威鯨救難協會提供
57歲張男在滿州鄉佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤，至今已兩天半，救難人員今日搜尋仍未發現其蹤跡。圖／屏東縣威鯨救難協會提供

黃金 海巡 沙灘 失蹤 屏東縣 直升機 消防人員

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