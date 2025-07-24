機車騎士擦撞公車...不幸捲車底 警消救出男子已身亡

新竹市學府路今天下午4點45分發生一起死亡車禍，一名44歲男子騎機車行經該處，不慎與一輛公車發生碰撞，男騎士當場捲入公車車底，消防人員獲報趕抵將男騎士救出，但男騎士已明顯死亡，車禍細節仍待警方調查釐清。

新竹市消防局指出，下午4點45分接獲民眾報案，立刻派遣2車8人前往現場，到場發現是公車與機車發生車禍，男騎士已失去生命跡象受困於公車車底，立刻加派車組前往救援，於4點57分將騎士救出但已明顯死亡，現場交由警方處理。