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機車騎士擦撞公車...不幸捲車底 警消救出男子已身亡
新竹市學府路今天下午4點45分發生一起死亡車禍，一名44歲男子騎機車行經該處，不慎與一輛公車發生碰撞，男騎士當場捲入公車車底，消防人員獲報趕抵將男騎士救出，但男騎士已明顯死亡，車禍細節仍待警方調查釐清。
新竹市消防局指出，下午4點45分接獲民眾報案，立刻派遣2車8人前往現場，到場發現是公車與機車發生車禍，男騎士已失去生命跡象受困於公車車底，立刻加派車組前往救援，於4點57分將騎士救出但已明顯死亡，現場交由警方處理。
有網友行經該處，在臉書社團「竹北人有事嗎」發文，提醒民眾車禍發生期間須注意現場交管，不少網友紛紛留言回應「機車騎士要嘛迴轉要嘛突然衝出，導致公車司機反應不及」、「不是斑馬線的問題，常常有人騎車忽然從旁邊校門衝出，也常有人不打方向燈直接左轉。最重要是如果有人路邊停車買東西，會有視線死角。」
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