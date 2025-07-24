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海陸空4小時搜救！黃金海岸意外仍無所獲 焦急父落寞望海

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南仁德國小陳、藍及鍾姓3名畢業生今下午相約至南區黃金海岸玩水，傳出溺水意外，消防局出動大批人艇前往救溺，藍童自行上岸，陳童由消防人員拉上岸，身體多處擦傷，2人均後送成大醫院診治，另鍾童迄今失蹤，經4小時海陸空搜救仍無所獲，但因天色已暗而暫停，明天上午將再繼續搜救。

鍾童家長接獲警方通知，下午4時許趕抵黃金海岸，焦急詢問現場搜救狀況。鍾父表示，他不知道兒子與同學相約，竟然跑到黃金海岸玩水。他也請求搜救人員盡快找到兒子的下落，他在警方人員陪同下，低調地站在岸邊望向海邊，希望能有好消息傳出。

台南海巡、岸巡及空勤直升機升空搜救，另消防局及岸巡等也出動無人機升空巡尋，約經4小時搜尋，仍未發現鍾童的下落。

直至晚間7時許天色，經消防局等與鍾父溝通後，暫停搜救任務，預定明天上午8時再繼續搜救任務。現場只看到鍾父獨自坐在岸邊，落寞的望向海面，只希望盡快找到兒子的下落。

鍾父獨自坐在岸邊，落寞的望向海面，只希望盡快找到兒子的下落。記者邵心杰／攝影
鍾父獨自坐在岸邊，落寞的望向海面，只希望盡快找到兒子的下落。記者邵心杰／攝影
空勤直升機抵達黃金海岸附近機巡，岸邊則岸巡人員來往搜巡鍾童的下落。記者邵心杰／攝影
空勤直升機抵達黃金海岸附近機巡，岸邊則岸巡人員來往搜巡鍾童的下落。記者邵心杰／攝影

台南 海巡 溺水 失蹤 玩水 消防人員

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