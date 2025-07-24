打噴嚏手抖？苗栗傳離奇車禍 休旅車失控釀「兩車交疊」

苗栗市府前路下午3點左右發生交通事故，一輛NISSAN休旅車不知何故「騎」上路邊停車格內的LEXUS休旅車，警方據報到場處理，肇事車主表示當時只是打了個噴嚏，手抖了一下才失控撞車。

事故地點臨近苗栗市公所，肇事的NISSAN車主沿府前路往北行駛，在市公所前路段撞上停放在路邊停車格內的LEXUS休旅車，右前輪還「騎上」LEXUS， 整個車身傾斜，附近居民、店家聽到巨大的碰撞聲響，紛紛探頭查看。