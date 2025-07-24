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打噴嚏手抖？苗栗傳離奇車禍 休旅車失控釀「兩車交疊」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗市府前路下午3點左右發生交通事故，一輛NISSAN休旅車不知何故「騎」上路邊停車格內的LEXUS休旅車，警方據報到場處理，肇事車主表示當時只是打了個噴嚏，手抖了一下才失控撞車。

事故地點臨近苗栗市公所，肇事的NISSAN車主沿府前路往北行駛，在市公所前路段撞上停放在路邊停車格內的LEXUS休旅車，右前輪還「騎上」LEXUS， 整個車身傾斜，附近居民、店家聽到巨大的碰撞聲響，紛紛探頭查看。

肇事的NISSAN車主沒有酒駕，這起事故也沒有人員受傷，今天苗栗市區多雲時晴，不時艷陽高照，但風勢強勁，圍觀民眾不忘提醒說今天風大，騎機車、開汽車還是放慢速度為宜。

苗栗市府前路今天下午發生交通事故，一輛NISSAN休旅車不知何故「騎」上路邊停車格內的LEXUS休旅車，肇事車主表示當時只是打了個噴嚏，手抖了一下才失控撞車。圖／民眾提供
苗栗市府前路今天下午發生交通事故，一輛NISSAN休旅車不知何故「騎」上路邊停車格內的LEXUS休旅車，肇事車主表示當時只是打了個噴嚏，手抖了一下才失控撞車。圖／民眾提供
苗栗市府前路今天下午發生交通事故，一輛NISSAN休旅車不知何故「騎」上路邊停車格內的LEXUS休旅車，肇事車主表示當時只是打了個噴嚏，手抖了一下才失控撞車。圖／民眾提供
苗栗市府前路今天下午發生交通事故，一輛NISSAN休旅車不知何故「騎」上路邊停車格內的LEXUS休旅車，肇事車主表示當時只是打了個噴嚏，手抖了一下才失控撞車。圖／民眾提供

車主 失控 車禍 苗栗市 休旅車 停車格 交通事故

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