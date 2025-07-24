影／進服務區也被拍！國道3號南投站測速照相曝光 4駕駛已中鏢

國道三號南投服務區內測速取締「係金ㄟ」，轎車剛駛進南投服務區只見白光一閃，被拍下「貴森森的紀念照」，車輛也接連中招，在網路掀起討論，警方強調，服務區是提供用路人休息，只要不超速，就不會收到罰單。

有民眾在網路貼文，表示國道3號南投服務區內，出現測速照相取締，質疑警方這樣合理嗎？有駕駛人懷疑服務區內超速取締真假？不過，最近取締影片曝光，進入南投服務區的車輛未減速，經過測速照相機後閃起一片白光，警方取締超速確實不假。

但駕駛人質疑「這麼寬敞又安全的道路，限速居然只有40公里？剛從110公里的主線下匝道，根本來不及反應！」也有人提醒，「入口變電箱旁就有架設三腳架拍照設備，開進來記得減速，不然就變成代價昂貴的休息了。」

國道第七警察大隊強調，執法並非突襲取締，近年假日常有改裝車在南投服務區聚會，進出時拉轉加速聲響不斷，不僅影響用路人休憩權益，甚至干擾附近居民，也曾造成交通事故。

為防止飆速與事故，警方自7月起針對服務區內主要幹道及中寮便道匯流處執行取締勤務。上周六（7月19日）晚間執行測速勤務時，就拍下4件超速，依「道路交通管理處罰條例」第40條規定，開罰1200元至2400元。