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黃金海岸傳意外...國小生2送醫、1搜救中 校方趕赴醫院協助

聯合報／ 記者萬于甄邵心杰／台南即時報導

正值暑假期間，台南3名國小畢業生今下午相約到南區黃金海岸戲水，卻不慎發生溺水意外，其中2名男童先後順利被救上岸，意識清楚，送往成大醫院救治，但仍有一名12歲男童下落不明，警消及海巡人員正在全力搜救中。

據了解，3名男童為仁德國小畢業生，正值暑假期間，3人今相約到黃金海岸戲水，孰料卻發生意外，校方接獲消息後，證實是該校畢業生，目前也趕往醫院協助了解情況。成大醫院表示，2名男童到院時意識清楚，目前由醫療團隊觀察治療中。

南市消防局今下午3時14分受理報案，南區黃金海岸船屋前海岸有2名學生疑似溺水，派遣大批人艇救溺，消防人員到場後了解，有3名學生結伴玩水，其中藍姓學生自行走上岸，陳姓學生則在消波塊附近被消防員拉起，身體有多處擦傷，2人均由救護車送醫，另1名鐘姓學生仍在搜索中。

台南3名國小畢業生今下午相約到南區黃金海岸戲水，卻不慎發生溺水意外，其中2名男童先後順利被救上岸，意識清楚，送往成大醫院救治，但仍有一名12歲男童下落不明，警消及海巡人員正在全力搜救中。圖／台南市消防局提供
台南3名國小畢業生今下午相約到南區黃金海岸戲水，卻不慎發生溺水意外，其中2名男童先後順利被救上岸，意識清楚，送往成大醫院救治，但仍有一名12歲男童下落不明，警消及海巡人員正在全力搜救中。圖／台南市消防局提供

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