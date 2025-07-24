黃金海岸傳意外...國小生2送醫、1搜救中 校方趕赴醫院協助

正值暑假期間，台南3名國小畢業生今下午相約到南區黃金海岸戲水，卻不慎發生溺水意外，其中2名男童先後順利被救上岸，意識清楚，送往成大醫院救治，但仍有一名12歲男童下落不明，警消及海巡人員正在全力搜救中。

據了解，3名男童為仁德國小畢業生，正值暑假期間，3人今相約到黃金海岸戲水，孰料卻發生意外，校方接獲消息後，證實是該校畢業生，目前也趕往醫院協助了解情況。成大醫院表示，2名男童到院時意識清楚，目前由醫療團隊觀察治療中。