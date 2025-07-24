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影／動作片演員？男子涉嫌砍傷人...逃跑竟從2樓往外跳 一天後仍落網
基隆市蔡姓男子昨天涉嫌持刀，砍傷與他有金錢糾紛的林男，並從2樓往下跳逃離，踩破停在屋外的電動車天窗，警、消前往處理、救援時，發現屋內有毒品，將屋內4人帶回依涉嫌毒品案偵辦。警方布線查緝，今天逮捕蔡男，依毀損、傷害及違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心昨天下午接獲報案，深溪路溫姓女子住處，有名男子被砍傷。警、消都趕到現場，發現24歲林男右手臂和右胸都有刀傷，消防人員包紮後送醫，無生命危險。
警方在屋內發現依托咪酯菸彈、菸油及安非他命等物品證物，將留在屋內溫女和另3名男子帶回調查，依涉嫌傷害及違反毒品危害防制條例偵辦。
警方查出從現場跳樓逃逸者為32歲蔡姓男子，他從溫女住處往下方停在屋外的特斯拉車頂跳，落下時踩破天窗，再跳到地面逃離現場。
警方布線查緝，今天下午在信一路逮捕蔡姓男子，帶回調查後，將全案依毀損、傷害及違反毒品危害防制條例罪嫌，移由基隆地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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