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價值58萬！宜蘭警逮山老鼠 查扣珍貴台灣扁柏逾2千公斤

中央社／ 宜蘭縣24日電

宜蘭警方今天指出，22日晚間與林業單位在宜蘭縣大同鄉逮捕2名山老鼠竊嫌，查扣珍貴台灣扁柏重2268公斤，市價逾新台幣50萬元，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

宜蘭縣政府警察局三星分局表示，日前與其他單位接獲情資指出，有山老鼠集團出沒於太平山工作站所轄的國有林地蘭陽溪交界處，涉嫌盜伐貴重林木。專案小組之後立即啟動聯合監控與查緝行動，並22日晚間出擊，於大同鄉台7線85.5公里處攔獲2部可疑車輛，當場查獲1支重達2268公斤的台灣扁柏，逮捕犯嫌李姓、張姓2名男子。

警方與林務單位會同調查研判，這支台灣扁柏應是更早之前自國有林班地拖出後，藏匿於蘭陽溪河床，犯嫌再將它掘出準備載運時，遭警方當場人贓俱獲。

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