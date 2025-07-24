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失聯9小時！8旬翁大熱天迷路 報案不到1小時終尋獲

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警五分局北門派出所昨晚接獲通報，指超商內有名老翁疑似走失，神情恍惚且無法清楚表達身分。員警到場後發現老翁僅模糊地表示住在長北街，將他帶返派出所安置，著手查證身分之際，勤務中心通報失蹤人口協尋，經比對確認是8旬王姓老翁，隨即聯繫家屬前來接回。

家人指出，王翁年事已高，雙腳無力，行走緩慢且略為跛行，平時鮮少獨自外出。昨天下午1時許，家人透過監視器畫面發現他獨自離開南區西門路住家，未攜帶手機也未留下去向，但因長時間未歸，家人焦急萬分，尋找至晚間仍無所獲，晚間10時至派出所報案協尋。還好報案不到1小時，即接獲北門派出所通知人已尋獲。

據調查，王翁自西門路一段住家，徒步到忠義路段附近超商，大約5公里距離，他應該獨自在大熱天底下走了4、5個小時。

北門派出所警員馮集源、張罡豪與實習生李昱穎昨晚執行巡簽勤務時，接獲熱心民眾通報，表示超商內有老翁疑似走失，神情恍惚，且無法清楚表達身分。員警立即前往現場了解，發現老翁無法說出姓名與身分證字號，僅模糊地表示住在長北街。警方先將他帶返派出所安置，並提供飲水與休息空間，同時著手進行身分查證。

員警透過警政系統多方比對，仍無法確認長者的年籍資料。就在打算試試看以指紋比對程序之際，勤務中心同步通報一則失蹤人口協尋案件，通報人描述特徵與該名長者高度相符。員警立即比對通報資料，確認該長者即為報案協尋中的王翁，隨即聯繫家屬前來接回，家屬再三致謝。

台南市警五分局北門派出所昨晚接獲通報，指超商內有名老翁疑似走失，神情恍惚且無法清楚表達身分。圖／讀者提供
台南市警五分局北門派出所昨晚接獲通報，指超商內有名老翁疑似走失，神情恍惚且無法清楚表達身分。圖／讀者提供

北門 家人 台南 失蹤 超商 監視器

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