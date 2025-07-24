台84線台南學甲段3車追撞車禍 一駕駛輕傷送醫
台84線台南學甲段今下午發生一起車禍事故，一輛預拌混凝土車因爆胎緊急停駛在東向6.3公里處，駕駛趕緊請來業者修繕，孰料，正當業者在處理時，後方一輛曳引車疑未注意車前狀況，先後撞上預拌車及維修車，導致1人受輕傷送醫，詳細車禍事故原因待警方調查釐清。
南市消防局今下午1點多接獲報案，台84線東向6.3公里處發生車禍，派遣將軍消防分隊人車前往救援，抵達現場時發現，為3車追撞事故，其中，曳引車駕駛頭部輕微擦傷，但並未送醫，而維修業者駕駛手部受傷，送往麻豆新樓醫院救治，幸無大礙。
警方初步調查，曳引車駕駛疑未注意車前狀況，先撞上爆胎停放在路肩的預拌混凝土車後，又撞擊前方維修車，3車均嚴重毀損，且車輛零件四散在車道上，一度占用全線車道，目前開放內線通行；3名駕駛均未酒駕，詳細車禍肇事原因仍待進一步調查釐清。
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