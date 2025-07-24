攔查車輛 逾期2年逃逸外籍移工不配合跑給警追送辦

1名27歲越南籍武姓男子昨與友人行經桃園市楊梅區遇到警察取締酒駕臨檢時，意圖使用他人證件矇混過關，遭眼尖警員識破，並在短暫逃逸200公尺後於楊梅區幼獅路一段28巷內逮捕，經查武男已逾期居留約2年的時間，全案依規定將武男移請移民署桃園專勤隊偵辦。

昨晚7時20分許，楊梅警分局幼獅派出所副所長楊文振、警員曾瑋軒及實習生鍾誌遠等人於楊梅區幼獅路一段與青山一街口設置臨檢點取締酒後駕車，期間發現一輛小客車形跡可疑，遂上前示意該車接受攔查。

警方表示，經查駕駛及後座乘客身分均正常，唯獨副駕駛武男在接受盤查時，舉止緊張、語無倫次，並出示一張合法越南籍移工居留證，但照片與本人明顯不符，員警便對其進一步查驗。

警方說，當員警詢問出生年月日時，武男無法清楚說出，對簡單資料也支吾其詞，警懷疑其為非法移工，遂準備將其帶返勤務處所查證身分。

未料武男趁警方一時不備突然拔腿逃逸，朝幼獅路一段28巷狂奔。現場警力立即展開追捕，實習生鍾誌遠反應迅速，第一時間衝上前尾隨追緝，過程中武男試圖攀爬巷內一處鐵皮圍牆逃跑，卻被迅速追上的實習生一把拉下。