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龍潭同居情侶大吵險出人命 女遭拳毆多次頭撞牆送醫男遭起訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園邱姓男子與李姓女友租住在龍潭區中興路巷內某公寓，今年3月4日凌晨，雙方因故起爭執，邱男對李女呼巴掌、拳毆、持拔釘器打頭，又拉李女頭部多次撞擊水泥牆面，造成頭破血流重傷送醫，桃園地檢署偵結，將邱男依家暴之殺人未遂罪起訴。

起訴指出，32歲男子邱亞倫與李姓女友一起同居在龍潭區中興路340巷弄內某公寓，2025年3月4日凌晨0時10分，邱男因細故與李女發生爭執，詎料，邱竟然對女友下重手。

檢警調查，邱男先徒手掌摑李女巴掌，又以手拉扯李女衣領，同時出拳毆打李女的胸口3下，然後拿起拔釘器朝頭部毆打，最後拉著李女頭部多次撞擊牆

壁，造成李女頭部外傷併硬腦膜下出血及中線偏移、前胸多處鈍挫傷等傷害，幸經鄰人報警將李女送醫急救，才救回一命，邱男事後遭檢方聲押獲准。

檢方偵查時，邱男只坦承對女友有傷害及重傷害犯行，但他堅決否認拳毆、持拔釘器毆打及多次拉頭撞牆的行為有殺人未遂的犯行，並以「我只是跟李女發生拉扯，我沒有要殺她的意思」等語來辯稱。

檢察官根據提告的李女說，邱男除了毆打她之外，還有拿著持鈸釘器攻擊她的頭部，同時根據左鄰右舍的證稱，當天凌晨聽到多次碰撞牆壁的巨大聲音，且被告邱男自己也坦承有拉李女頭部撞擊牆壁多下等情形。

檢察官認為，邱男明知頭部是人體重要部位，竟持拔釘器毆擊李女頭部，拉她的頭部並多次撞擊水泥牆，導致女子受有嚴重傷勢，迄今仍無法自主行走，邱男所為顯已對李女生命法益造成重大威脅，足認他主觀上確實具有殺人犯意。

起訴指出，邱亞倫所為，觸犯家庭暴力防治法第2條第2款、刑法第271條第2項、第1項家庭暴力罪的殺人未遂罪嫌。邱亞倫已著手實行殺人行為而未致死亡結果，為未遂犯，建請法院量處適當之刑。

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桃園男子邱亞倫今年3月4日凌晨與同居李姓女友爭執，竟動手掌摑、拳毆胸口、拿拔釘器毆打頭部、多次拉頭去撞牆，造成李女頭部外傷併硬腦膜下出血及中線偏移、前胸多處鈍挫傷，差點送命，桃園地檢署依家暴之殺人未遂罪起訴，邱目前羈押中。記者陳恩惠／攝影
桃園男子邱亞倫今年3月4日凌晨與同居李姓女友爭執，竟動手掌摑、拳毆胸口、拿拔釘器毆打頭部、多次拉頭去撞牆，造成李女頭部外傷併硬腦膜下出血及中線偏移、前胸多處鈍挫傷，差點送命，桃園地檢署依家暴之殺人未遂罪起訴，邱目前羈押中。記者陳恩惠／攝影

女友 巴掌 桃園地檢署

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