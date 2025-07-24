為強化民間場所自衛消防編組能量及災害應變能力，提升消防人員火場搶救效能，桃園市消防局第一大隊八德分隊今(24)日於慈濟基金會靜思堂辦理火災搶救實兵演練，演練內容包含自衛消防編組、火場避難疏散及初期滅火等項目，並透過災害模擬及經驗分享整合鄰近各單位人力、裝備及器材。

透過災害模擬及經驗分享整合鄰近各單位人力、裝備及器材。圖：八德分隊提供

八德分隊表示，演練模擬情境為八德靜思堂一樓倉庫發生火災，現場產生大量濃煙後員工立即啟動自衛消防編組，進行通報、滅火及避難引導等安全防護措施；演練時，各班依序展示分工流程，讓每個員工了解自己於初期應變中扮演的關鍵角色。消防單位到場後，立即啟動初期應變流程，由現場指揮官與關係人進行狀況交接、消防車輛佈署、入室小組安全管制流程、導光索與熱顯像儀應用，並透過雲梯車及消防機器人等車輛及科技運用，展現消防局對災害現場模組化派遣、裝備科技化與指揮系統專業化的實力。

八德分隊提到，此次演練特別啟用全桃園唯一的多功能指揮平台車，車輛配有三台大型螢幕，可觀看現場圖資、顯示空拍機即時影像，也可即時接收指揮中心各項救災資訊與戰力等功能，可供幕僚進行火場資訊的整合及掌握；另外，每位入室的消防人員都配備了一台消防局今年新配發的「個人便攜式熱顯像儀」，可大幅提升消防人員的救災效率與安全。

八德分隊長李昀浩表示，多軸飛行器即時回傳影像，有效協助指揮官掌握火場全貌，提升整體救災判斷與部署效率，展現民間與政府攜手合作共同守護安全的良好典範；藉由此次實兵模擬演練，讓場所相關工作人員熟悉火災發生時的應變流程，也強化民眾面對緊急狀況的初期應變能力，期能在災害發生時爭取寶貴時間、降低損害，打造更安全、有韌性的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園八德消防分隊火警演練登場 便攜式熱顯像儀強化救災安全