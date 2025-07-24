桃園市觀音區一名印尼籍42歲阮姓移工昨(23)日23時許深夜喝醉酒搭乘計程車要到桃園找朋友，卻在途中嘔吐導致後座髒亂不堪、車內臭氣沖天，司機無法與其溝通，情急之下將車開往大園警分局大園派出所求助。在警方的積極協調下，不僅成功聯繫到移工仲介擔任翻譯，也順利讓雙方達成賠償共識，圓滿化解這場醉後糾紛。

移工喝醉後嘔吐導致計程車後座髒亂不堪、車內臭氣沖天。圖：讀者提供

大園派出所指出，昨晚一名計程車司機將車開進大園派出所，司機無奈又焦急地表示，車上載著一名喝得爛醉的男子，他說要到桃園找朋友，途中卻突然在後座嘔吐，導致車內臭氣熏天，男子又無法溝通，司機擔心男子身上沒錢會耍賴不認帳，只好將他載到派出所尋求協助。員警上前了解狀況，發現後座乘客是一名外籍男子，且完全不會說中文，經透過查詢其居留證件，確認他是觀音工業區的移工，員警隨即運用警政平台的外事系統，查詢男子所屬仲介公司的聯繫電話。經過一番努力，終於成功聯繫上男子的仲介。

司機對於警方的熱心協助深表感謝圖：讀者提供

大園派出所提到，最後在仲介人員的翻譯溝通之下，男子與司機達成共識，支付500元的車資及3000元的清潔費，並向司機及警方表達歉意，司機對於警方的熱心協助深表感謝。

本文章來自《桃園電子報》。原文：印尼移工醉後狂吐 小黃運將無奈向大園警求助