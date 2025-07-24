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失智婦闖進工廠乘涼 楊梅警及時伸援

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市楊梅區一名87歲傅姓老婦22日傍晚17時許，因失智症發作迷路，闖入青年路二段某工廠，廠方向楊梅警分局報案，員警立即到場關心，並沿途詢問附近有沒有人認識老婦，過程中遇到一名外籍看護神情慌張，得知對方就是迷途老婦的看護，因找不到老婦相當著急，所幸最終在警方協助下，老婦得以平安返家。

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警方將老婦先帶上車休息，預防中暑。圖：讀者提供

楊梅分局表示，警員陳展晧、李雅斐及實習生曾冠霖22日接獲楊梅區青年路二段一處工廠報案，有一名老婦人疑似迷路需要協助，警方立即趕赴現場關心，因現場天氣炎熱，警方將老婦先帶上車休息，預防中暑。警方研判老婦應為附近住戶，可能因天氣炎熱、體力不支，所以進入別人工廠欲找陰涼處休息，後續沿路詢問附近住戶是否見過該婦人，過程中發現其中一戶住家外有一名外籍看護神情緊張，向前詢問後得知該處正是迷路老婦的住處。據警方了解，老婦因患有失智症，有時會自行離家四處遊走，此次在警方協助下平安返家，家屬非常感激。

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老婦在警方協助下平安返家。圖：讀者提供

楊梅分局長張仁傑表示，為民服務是警察的重要工作，對於派出所員警能夠及時前往協助，以避免發生意外狀況，值得讚許，並呼籲民眾對應隨時留意家中長輩外出動態，長輩若有失智狀況可於長輩身上放置家人聯絡方式或申請防走失手鍊，如須相關協助可立即撥打110報案專線。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智婦闖進工廠乘涼 楊梅警及時伸援

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