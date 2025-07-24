快訊

3颱共存！第9號颱風「柯羅莎」生成 最新路徑、對台影響出爐

726罷免倒數！吳宗憲拒表態「藝人不應該公開政治立場」 親曝原因

開幕才3天…台中豐原烤鴨店疑食物中毒14人送醫 食安處稽查：勒令停業

聽新聞
0:00 / 0:00

驚！貨車載桶裝瓦斯在彰化市鬧區外洩 最高可罰1萬8千元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

一輛載運桶裝瓦斯的大貨車，昨天中午行經彰化市泰和路1段與長順街口時，車上桶裝瓦斯傾倒造成氣體外洩，白色氣體噴出三、四公尺，嚇壞了路人，幸好未造成災害，彰化警方調閱路口監視器，從車牌找到所屬的煤氣公司，依道路交通管理處罰條例可處3千到1萬8千罰鍰。

網路社群「社會事新聞影音」今天PO出此一瓦斯外洩的影片，當時這輛貨車停在路口，車上的桶裝瓦斯，冒出白色氣體，竄上三、四公尺高，並發出嘶嘶響聲，後方車輛發現都保持距離，擔心發生氣爆，場面十分驚悚，不過，仍有一名機車騎士，繞過小貨車旁超車。

雖然警方未接獲報案，仍從網路獲知此一事件，調閱路口監視器，查出這輛載運桶裝瓦斯鋼瓶的大貨車，是昨天中午12時10分停在彰化市泰和路1段與長順街口，當時發生瓦斯外洩，警方依車牌查出車主是位在員林市的一家煤氣公司，後續將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款予以舉發。

警方表示， 依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，汽車裝載貨物時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭等情形，並處以3千元以上1萬8 千元以下罰鍰，且會責令改正或禁止通行，情節嚴重者，更可能吊扣或吊銷駕照，甚至沒入車輛。

一輛載運桶裝瓦斯的大貨車，昨天中午行經彰化市泰和路1段與長順街口時，車上桶裝瓦斯傾倒造成氣體外洩，白色氣體噴出三、四公尺，嚇壞了路人，幸好未造成災害。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
一輛載運桶裝瓦斯的大貨車，昨天中午行經彰化市泰和路1段與長順街口時，車上桶裝瓦斯傾倒造成氣體外洩，白色氣體噴出三、四公尺，嚇壞了路人，幸好未造成災害。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
一輛載運桶裝瓦斯的大貨車，昨天中午行經彰化市泰和路1段與長順街口時，車上桶裝瓦斯傾倒造成氣體外洩，白色氣體噴出三、四公尺，嚇壞了路人，幸好未造成災害。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
一輛載運桶裝瓦斯的大貨車，昨天中午行經彰化市泰和路1段與長順街口時，車上桶裝瓦斯傾倒造成氣體外洩，白色氣體噴出三、四公尺，嚇壞了路人，幸好未造成災害。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

彰化 監視器 瓦斯外洩

延伸閱讀

萬里中幅車禍1死14傷 居民：砂石車、大貨車車多速度快盼禁行

影／客運視角曝！萬里砂石車猛撞釀1死14傷 疑鋼條沒綁好彎道翻車直撞

萬里車禍員警上班與大貨車僅隔1車 立即投入救援

新北國光客運與大貨車對撞釀15人死傷 公路局初步查核結果出爐

相關新聞

驚！貨車載桶裝瓦斯在彰化市鬧區外洩 最高可罰1萬8千元

一輛載運桶裝瓦斯的大貨車，昨天中午行經彰化市泰和路1段與長順街口時，車上桶裝瓦斯傾倒造成氣體外洩，白色氣體噴出三、四公尺...

北市南港男子拿刀砍父 警方到場緊急制止送醫

今天上午10時許，台北市警方接獲南港區一處民宅前有打架糾紛，警方趕到現場，發現39歲男子正與62歲父親扭打，警方介入制止...

北市女搭小黃不滿繞路「車資放地上」 發文討拍遭炎上：太不尊重人

林姓女子今天凌晨搭計程車不滿司機繞路，跟運將起口角後報警，林女拒付車資要求提供行車記錄器畫面，警方趕抵2人仍互相控訴，林...

男子財神廟旁秒偷50萬彩券 卻馬上投案交出贓物原因可疑

雲林縣北港鎮武德宮財神爺廟旁購物區一家彩券攤商，本月21日傍晚老板把店內彩券和現金放在一只提袋，掛在機車上準備關店，才一...

台64觀音山隧道4車連環追撞 警方趕抵排除

新北市台64線往八里方向觀音山隧道前，今天清晨7時許發生4車連環追撞事故，原因都是未注意車前狀況、未保持安全間距才會1輛...

男倒垃圾誤丟17萬現金 北市警攔截垃圾車追回

台北市警方日前獲報，一名男子裝有17萬元現金的皮包遺失，員警清查發現男子在倒垃圾時不慎將垃圾連同皮包一併丟入垃圾車內，旋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。