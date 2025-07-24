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驚！貨車載桶裝瓦斯在彰化市鬧區外洩 最高可罰1萬8千元
一輛載運桶裝瓦斯的大貨車，昨天中午行經彰化市泰和路1段與長順街口時，車上桶裝瓦斯傾倒造成氣體外洩，白色氣體噴出三、四公尺，嚇壞了路人，幸好未造成災害，彰化警方調閱路口監視器，從車牌找到所屬的煤氣公司，依道路交通管理處罰條例可處3千到1萬8千罰鍰。
網路社群「社會事新聞影音」今天PO出此一瓦斯外洩的影片，當時這輛貨車停在路口，車上的桶裝瓦斯，冒出白色氣體，竄上三、四公尺高，並發出嘶嘶響聲，後方車輛發現都保持距離，擔心發生氣爆，場面十分驚悚，不過，仍有一名機車騎士，繞過小貨車旁超車。
雖然警方未接獲報案，仍從網路獲知此一事件，調閱路口監視器，查出這輛載運桶裝瓦斯鋼瓶的大貨車，是昨天中午12時10分停在彰化市泰和路1段與長順街口，當時發生瓦斯外洩，警方依車牌查出車主是位在員林市的一家煤氣公司，後續將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款予以舉發。
警方表示， 依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，汽車裝載貨物時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭等情形，並處以3千元以上1萬8 千元以下罰鍰，且會責令改正或禁止通行，情節嚴重者，更可能吊扣或吊銷駕照，甚至沒入車輛。
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