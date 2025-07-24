北市女搭小黃不滿繞路「車資放地上」 發文討拍遭炎上：太不尊重人

林姓女子今天凌晨搭計程車不滿司機繞路，跟運將起口角後報警，林女拒付車資要求提供行車記錄器畫面，警方趕抵2人仍互相控訴，林女最後把車資130元（13個十元銅板）放在地上，運將認為太羞辱不收，2人不歡而散。林女事後把事發過程上傳社群threads，留言卻逆風，不少人力挺司機認為「錢放在地上太不尊重人」。

中山警方7月24日凌晨2點31分，接獲110報案松江路375號前發生糾紛，到場了解計程車司機林男（64歲）不滿乘客林女（40歲）質疑繞路拒載，把車上物品放置一旁，林女認為司機未載送到目的地，拒付車資，後經員警協助溝通，林女把車費130元放在地上，惟司機拒收。

林女在司機離去前欲把車費拿至車窗前給司機，司機仍拒收，期間不慎把林女伸手給的車資碰倒在地，掉落水溝損失90元，後續警方告知雙方相關權利，雙方表示不需協助；林女事後叫另一輛計程車後離去。

林女在社群threads上發文，指出「剛剛親身體驗台灣計程車素質，連警察都在兇，可以請問你們能感受到，我一個女生在車上被她兇的感受？」並附上多段影片和照片，包括林女不斷要求運將提供行車記錄器，數度質疑價值411元的食物因被拒載被丟棄路邊，要求賠償。

影片中可見，林女不滿嗆聲說「你有尊重消費者嗎？」司機也回嗆「你有尊重服務你的人嗎？」儘管林女說「先生我錢已經給你囉」司機不滿車資被放在地上，稱「這錢丟在地上，誰要拿啊」。

貼文留言不少人挺司機，稱「你太過分了，建議司機可以告你」、「為什麼錢在地上？人與人之間是要互相尊重的」、「把錢掉地上？這哪學來的，一點也不尊重人」、「行車記錄器本來就沒有義務提供給外人」。