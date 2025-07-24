快訊

3颱共存！第9號颱風「柯羅莎」生成 最新路徑、對台影響出爐

726罷免倒數！吳宗憲拒表態「藝人不應該公開政治立場」 親曝原因

開幕才3天…台中豐原烤鴨店疑食物中毒14人送醫 食安處稽查：勒令停業

聽新聞
0:00 / 0:00

北市女搭小黃不滿繞路「車資放地上」 發文討拍遭炎上：太不尊重人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

林姓女子今天凌晨搭計程車不滿司機繞路，跟運將起口角後報警，林女拒付車資要求提供行車記錄器畫面，警方趕抵2人仍互相控訴，林女最後把車資130元（13個十元銅板）放在地上，運將認為太羞辱不收，2人不歡而散。林女事後把事發過程上傳社群threads，留言卻逆風，不少人力挺司機認為「錢放在地上太不尊重人」。

中山警方7月24日凌晨2點31分，接獲110報案松江路375號前發生糾紛，到場了解計程車司機林男（64歲）不滿乘客林女（40歲）質疑繞路拒載，把車上物品放置一旁，林女認為司機未載送到目的地，拒付車資，後經員警協助溝通，林女把車費130元放在地上，惟司機拒收。

林女在司機離去前欲把車費拿至車窗前給司機，司機仍拒收，期間不慎把林女伸手給的車資碰倒在地，掉落水溝損失90元，後續警方告知雙方相關權利，雙方表示不需協助；林女事後叫另一輛計程車後離去。

林女在社群threads上發文，指出「剛剛親身體驗台灣計程車素質，連警察都在兇，可以請問你們能感受到，我一個女生在車上被她兇的感受？」並附上多段影片和照片，包括林女不斷要求運將提供行車記錄器，數度質疑價值411元的食物因被拒載被丟棄路邊，要求賠償。

影片中可見，林女不滿嗆聲說「你有尊重消費者嗎？」司機也回嗆「你有尊重服務你的人嗎？」儘管林女說「先生我錢已經給你囉」司機不滿車資被放在地上，稱「這錢丟在地上，誰要拿啊」。

貼文留言不少人挺司機，稱「你太過分了，建議司機可以告你」、「為什麼錢在地上？人與人之間是要互相尊重的」、「把錢掉地上？這哪學來的，一點也不尊重人」、「行車記錄器本來就沒有義務提供給外人」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

林女在社群threads上發文稱「剛剛親身體驗台灣計程車素質，連警察都在兇，可以請問你們能感手到，我一個女生在車上被她兇的感受？」並附上多段影片和照片。圖／擷取自threads evonne0514
林女在社群threads上發文稱「剛剛親身體驗台灣計程車素質，連警察都在兇，可以請問你們能感手到，我一個女生在車上被她兇的感受？」並附上多段影片和照片。圖／擷取自threads evonne0514
司機見狀不滿車資被放在地上，稱「這錢丟在地上，誰要拿啊」。圖／擷取自threads evonne0514
司機見狀不滿車資被放在地上，稱「這錢丟在地上，誰要拿啊」。圖／擷取自threads evonne0514

運將 計程車司機 行車記錄器

延伸閱讀

男倒垃圾誤丟17萬現金 北市警攔截垃圾車追回

雙颱共舞…北市雨大於風又逢年度大潮！風雨最大時間曝光

北市5藍委若「她」被罷掉 戴錫欽：將重擊蔣萬安、影響2026

北市5立委能否保住？戴錫欽：希望投票率超過7成

相關新聞

驚！貨車載桶裝瓦斯在彰化市鬧區外洩 最高可罰1萬8千元

一輛載運桶裝瓦斯的大貨車，昨天中午行經彰化市泰和路1段與長順街口時，車上桶裝瓦斯傾倒造成氣體外洩，白色氣體噴出三、四公尺...

北市南港男子拿刀砍父 警方到場緊急制止送醫

今天上午10時許，台北市警方接獲南港區一處民宅前有打架糾紛，警方趕到現場，發現39歲男子正與62歲父親扭打，警方介入制止...

北市女搭小黃不滿繞路「車資放地上」 發文討拍遭炎上：太不尊重人

林姓女子今天凌晨搭計程車不滿司機繞路，跟運將起口角後報警，林女拒付車資要求提供行車記錄器畫面，警方趕抵2人仍互相控訴，林...

男子財神廟旁秒偷50萬彩券 卻馬上投案交出贓物原因可疑

雲林縣北港鎮武德宮財神爺廟旁購物區一家彩券攤商，本月21日傍晚老板把店內彩券和現金放在一只提袋，掛在機車上準備關店，才一...

台64觀音山隧道4車連環追撞 警方趕抵排除

新北市台64線往八里方向觀音山隧道前，今天清晨7時許發生4車連環追撞事故，原因都是未注意車前狀況、未保持安全間距才會1輛...

男倒垃圾誤丟17萬現金 北市警攔截垃圾車追回

台北市警方日前獲報，一名男子裝有17萬元現金的皮包遺失，員警清查發現男子在倒垃圾時不慎將垃圾連同皮包一併丟入垃圾車內，旋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。