男子財神廟旁秒偷50萬彩券 卻馬上投案交出贓物原因可疑

雲林縣北港鎮武德宮財神爺廟旁購物區一家彩券攤商，本月21日傍晚老板把店內彩券和現金放在一只提袋，掛在機車上準備關店，才一轉身鎖門，手提袋約50萬元的刮刮樂彩券和現金瞬間消失，因附近有監視器，這名「快速神偷」可能自知難逃作案後，早在失主報案前也快速投案，但只交回約3分之1彩券，案由警方處理中，並將追查其他失落的彩券。

北港武德宮是國內財神祖廟，許多人到此求財運，本月21日下午6時30分許該廟旁的特產購物區，其中一家彩券行準備關門休息，店家女老板依慣例把彩券收在一只手提袋，她將手提袋掛在機車踏板上，轉身拉下鐵門並上鎖。

沒想到，才短短幾秒鐘，她轉身要騎車時，竟發現掛在車上的手提袋不見了，趕緊請隔壁尚未打烊的店家幫忙調監視器查看，影帶中只出現一名年輕男子，拿著一只手提袋往廟的停車場方向跑，並騎一輛機車快速離開，但監視器並未拍到男子偷拿手提袋的畫面。

彩券行負責人表示，當時她將價值約50萬元的彩券和2萬元現金放在袋子中，在懷疑被偷後，即刻向警方報案，沒想到警方說有人已來投案，並交出彩券，即刻趕往派出所領回失物，卻發現袋內的彩券已有短少。

初步清點，手提袋內的彩券只剩約3分之1，其他17本彩券，每本100張，每張200元，合計價值34萬元的彩券連同2萬元現金都不見了，店家說，在廟旁營業約20年，第1次遇到這麼明目張膽的竊賊，損失慘重，清查後有的刮刮樂彩券是全新的，還沒記號，但有的彩券背面有做記號，希望其他彩券行，若發現有記號的彩券請不要收。