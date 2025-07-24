台64觀音山隧道4車連環追撞 警方趕抵排除
新北市台64線往八里方向觀音山隧道前，今天清晨7時許發生4車連環追撞事故，原因都是未注意車前狀況、未保持安全間距才會1輛接著1輛撞上，由於無人受傷、撞擊也不嚴重，警方到場即引導4輛車駛離，短暫塞車恢復順暢。
據了解，當時是交通尖峰時段車多，29歲吳姓女子駕駛轎車行駛內側車道，準備進隧道之前，遭47歲阮姓男子駕駛的客貨車從後方追撞，2輛車立即在車道上停下。
結果後方又有28歲洪男、64歲林男分別駕駛休旅車連續追撞前車，造成4車連環車禍，內側車道因此交通中斷導致後方回堵，只剩外側車道可通行。警方獲報趕抵，無人受傷、車損輕微，迅速繪測記錄採證後引導4輛事故車駛離，約7時40分排除路況恢復通行，肇責比例後續再調查釐清。
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