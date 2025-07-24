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男倒垃圾誤丟17萬現金 北市警攔截垃圾車追回

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方日前獲報，一名男子裝有17萬元現金的皮包遺失，員警清查發現男子在倒垃圾時不慎將垃圾連同皮包一併丟入垃圾車內，旋即聯繫環保局協助，在垃圾焚化前追上垃圾車，最終順利尋回男子遺失的皮包及現金。

警方表示，該名52歲男子日前晚間8時許慌忙到北投分局石牌派出所報案求助，他準備用來清償借款的17萬元現金，連同皮包不翼而飛。

員警獲報展開調查，調閱監視器畫面回溯男子行蹤，發現男子稍早在倒垃圾時，可能將隨身皮包一併丟入垃圾車，旋即連繫環保局，協助攔截該輛垃圾車，在垃圾進入焚化程序前，順利在垃圾堆中尋回男子遺失的皮包及17萬元現金。

北投分局呼籲，外出倒垃圾時應注意手邊個人物品隨身攜帶並妥善保管，如發生遺失或緊急狀況，可逕向附近轄區派出所尋求警方協助，警方將第一時間及時處理，以保護社會安全、促進人民福利。

員警清查發現男子在倒垃圾時不慎將垃圾連同皮包一併丟入垃圾車內，旋即聯繫環保局協助，在垃圾焚化前追上垃圾車，最終順利尋回男子遺失的皮包及現金。記者李隆揆／翻攝
員警清查發現男子在倒垃圾時不慎將垃圾連同皮包一併丟入垃圾車內，旋即聯繫環保局協助，在垃圾焚化前追上垃圾車，最終順利尋回男子遺失的皮包及現金。記者李隆揆／翻攝
員警清查發現男子在倒垃圾時不慎將垃圾連同皮包一併丟入垃圾車內，旋即聯繫環保局協助，在垃圾焚化前追上垃圾車，最終順利尋回男子遺失的皮包及現金。記者李隆揆／翻攝
員警清查發現男子在倒垃圾時不慎將垃圾連同皮包一併丟入垃圾車內，旋即聯繫環保局協助，在垃圾焚化前追上垃圾車，最終順利尋回男子遺失的皮包及現金。記者李隆揆／翻攝

北投 垃圾車 環保局

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