林口男子墜樓案死者身分確認 死因將由檢方相驗釐清

新北市林口區某社區大樓昨天凌晨4時51分左右發生男子墜樓，目前家屬已指認確定身分，警方也已初步釐清發生原因，後續待完成相關司法程序應可發還家屬辦理後事。

昨天案發後，救護人員查看確認男子明顯死亡，因無法辨識身分，先行運送至板橋殯儀館冰存，警方依規定報請檢察官完成相驗，並持續清查住戶調查身分。

由於大型社區戶數多，還沒查出身分時，與死者同住的母親因為找不到兒子，昨晚10時30分向派出所報案請求協尋，經安排比對確認身分無誤。

社區監視器拍到男子案發前獨自1人行動，家屬亦說明他的生活近況，警方鑑識人員查看死者房間，沒有發現遺書或遭破壞跡象，初步排除外力介入，後續待檢察官指示補齊資料或再次相驗，應即可完成相關司法程序。