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桃消興國分隊強化車禍救援訓練 把握黃金時間助傷者脫困

桃園電子報／ 桃園電子報

鑑於中壢市區交通要道繁雜，車禍事故屢見不鮮，為強化消防人員於車禍救助現場之救災能力，桃園市消防局第二救災救護大隊興國分隊於昨(22)及今日，由分隊車禍救助教官帶領下，並商請振嘉環保有限公司協助提供場地及車輛，共同辦理車禍救援技術及實務操作訓練。

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興國分隊辦理車禍救援技術及實務操作訓練。圖：興國分隊提供

興國分隊提到，此次訓練主要是為因應轄區車禍案件中多變複雜的狀況，藉由模擬情境結合車體結構認識以及破壞器材操作，增進隊員對於流程之熟悉度及團隊合作效率，訓練項目包含進行現場評估及交通管制、建立作業區域、車輛穩固、車體破壞、玻璃管理、接近傷患及處置、創造脫困空間、傷患脫困和現場復原等科目。由於有實車的操作，讓隊員能清楚掌握當傷患受困於車內時，如何以患者為優先考量的前提下，進行車體的破壞，破壞車體工具的運用，包含破壞車窗強化玻璃及前擋膠合玻璃、藉由破壞機具如三用油壓破壞組操作拆除車門及車頂全掀破壞，及快速頂昇器材來穩固正位，確保受困於車內之傷患能在第一時間運用最有效的方法脫離車禍事故，隊員在實際操作後表示更熟悉車輛結構及如何安全的將患者脫困。

興國分隊長徐尚嶔表示，此次訓練非常感謝振嘉環保有限公司願意提供報廢車輛及場地，讓消防弟兄們能夠體驗感受真實的受困現場。另外，適逢暑假期間，旅遊人潮大增，交通事故之風險也隨之增長，在此呼籲民眾，放鬆出遊仍須保持警覺，並注意行車安全，以避免憾事發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消興國分隊強化車禍救援訓練 把握黃金時間助傷者脫困

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