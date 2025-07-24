德國男高雄偷開BMW M2跑車 警破窗逮人他辯「試駕一下測安全」

德國籍石姓男子昨午在高市明誠一路偷開一輛Tiffany藍BMW M2雙門跑車，車主報警，警方追至大寮區紅燈路口攔截，掏槍喝令石男下車，石未理會，後員警破窗負傷將他揪出逮捕；石稱，「想測一下德國車安不安全，試駕一下」，偷車理由令警方傻眼。

三民二警分局指出，昨午12時40分接獲林姓男子報案，指稱停放於明誠一路住家門口外的BMW雙門跑車失竊，警方到場了解，林稱當時車門忘了關，車鑰匙放在副駕駛座，沒想到，車就被人開走。

警方獲報後，調閱監視器並輔以報案人報案資料，及車輛GPS資訊，由於該輛BMW車色是Tiffany藍的雙門跑車，外觀顯眼，警方於下午1時以車辨系統查出失竊BMW行經鳳山區建國路。

線上警網隨即展開尾追攔截，警方尾隨至大寮區成功路，見路口紅燈，隨即以以優勢警力包抄，並掏槍喝令偷車賊下車，但竊嫌拒不下車，其中一名員警隨即以警棍敲破車窗，手不慎遭割傷，後4名員警將竊嫌從車中揪出，壓制在地逮捕。