國一汐止南下路段多車追撞車禍 大貨車急煞折甘蔗2傷送醫

國道一號汐止南下路段靠地磅站今天凌晨4時許發生汽車及小貨車多車追撞車禍，後方大貨車見狀緊急煞車折甘蔗，整輛車打在車道上，現有 1對夫妻2人受傷送醫，詳細肇事原因有待警方進一步調查釐清。

國道警察今天凌晨4時32分獲報，國道1號南向9.4公里汐止路段靠近汐止地磅站發生4輛車事故，其中1輛小貨車側翻，救護車員於4時52分協助小貨車上李姓男子（51歲）與蔡姓妻子脫困，2名傷患皆肢體擦傷意識清楚，由基隆百福91和汐止97送往汐止國泰醫院。

據了解，葉姓男子（45歲）開車行經國道1號南向9.4公里汐止路段，疑似恍神分心碰撞到行駛於外側車道由劉姓男子（57歲）駕駛的小貨車，劉男小貨車遭撞後車輛側翻於外側車道，葉男車輛則失控衝往內側車道，碰撞到李姓男子（51歲）駕駛的小貨車，李男遭撞後停於內線及中線車道與蔡姓妻子2人受困車內，後方潘姓男子（54歲）駕駛營業半聯結車閃避不及撞擊到李男的小貨車後打橫於車道，造成全線車道受阻封閉。

小貨車駕駛李男跟妻子蔡女2人因頭部及身體手腳多處挫傷，送汐止國泰醫院就醫，小貨車駕駛劉男手臂受傷及同車乘客賴姓男子（62歲）右腳受傷，傷勢輕微，2人表示事後自行就醫。