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高雄50歲女深夜加工區下班 疑過勞騎機車…在最熟悉回家的路撞車亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

李姓女子今天凌晨零時30分從高雄前鎮加工區夜班下班，騎機車返回林園區住處，疑精神不濟，騎機車在新生路撞擊停在路邊的自小貨車，人噴飛後安全帽脫落，頭部受創，血流滿地送醫不治；家屬悲痛指李女每天都騎新生路返家，無奈卻天人永隔。

前鎮警分局調查，50歲的李姓女子昨凌晨零時30分騎機車沿研鎮區新生路北向南行駛，不明原因撞擊停在路邊的自小貨車，李女當下人噴飛、安全帽脫落，落地時疑頭部重創，鮮血流滿地，倒地不起，機車零件散落一地。

警消獲報趕抵，救護車將已昏迷不醒的李女送醫急救，但仍傷重宣告不治。警方通知李女家屬到院，李女父母半夜等不到李女返家卻聞噩耗悲痛趕往醫院見女兒最後一面。　

據了解，李女未婚，和父母同住，平常在前鎮科技產業園區上班，下班後都會騎新生路返家；沒料，今天凌晨夜班返家，疑因下班太累、精神不濟撞車身亡，讓家屬悲痛欲絕。

李女送醫當時醫院抽血，無酒駕情事，詳細肇事原因由交通大隊進行後續分析研判；警方將報請檢察官相驗，以釐清死因。

李姓女子今天凌晨零時30分從高雄前鎮加工區夜班下班，騎機車返回林園區住處，未料在新生路撞擊停路邊自小貨車，頭破血流，送醫不治。記者石秀華／翻攝
李姓女子今天凌晨零時30分從高雄前鎮加工區夜班下班，騎機車返回林園區住處，未料在新生路撞擊停路邊自小貨車，頭破血流，送醫不治。記者石秀華／翻攝
李姓女子今天凌晨零時30分從高雄前鎮加工區夜班下班，騎機車返回林園區住處，未料在新生路撞擊停路邊自小貨車，頭破血流，送醫不治。記者石秀華／翻攝
李姓女子今天凌晨零時30分從高雄前鎮加工區夜班下班，騎機車返回林園區住處，未料在新生路撞擊停路邊自小貨車，頭破血流，送醫不治。記者石秀華／翻攝

車禍 過勞 死亡 安全帽

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