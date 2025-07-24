全台消防聲量大調查 新北市聲量居冠 嘉義縣好感度第一

職人劇「火神的眼淚」揭開打火英雄背後的辛酸日常，也讓相關議題屢屢成為社會焦點。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，盤點2025年上半年全台22縣市的消防相關討論，發現新北市以最高聲量居冠，尤以7月消防員殉職事件最受關注；嘉義縣的消防聲量則超越四都，好感度更躍居全國縣市第一。

TPOC指出，觀察1月至7月的消防議題聲量走勢，可見整體輿情維持穩定熱度，每日聲量多數突破千則，僅少數天（如2月8日、3月8日）低於千則，顯示消防議題長期受到關注。其中，2月13日台中新光三越發生氣爆事故，當日聲量迅速攀升至2萬846則，隨著新聞持續更新救援進度，社群亦熱烈討論事故起因、設備檢修責任與現場搶救過程。隔日聲量持續發酵（1萬5399則），不少討論轉向立委王鴻薇先前提案刪減消防預算的爭議，引發更多制度層面的探討。

TPOC表示，第二波聲量高峰出現在7月9日，起因於兩名消防人員在新店溪執行溺水救援任務時不幸殉職，引發全台高度關注，當日聲量飆升至4萬9425則。網友一方面為仍在搶救中的義消集氣祈禱，另一方面也強烈撻伐颱風天仍違規戲水的行為。隔日（7月10日）聲量持續延燒，達2萬5769則，討論焦點擴及違規戲水的風險、公部門救援資源配置是否妥當，以及對義消制度的檢討聲浪。

從各縣市的消防聲量來看，新北市以4萬441則穩居第一。7月消防員殉職事件是主要聲量來源，除了引發社會廣泛關注與哀悼，也使市府在事故應變、義消制度與資源調度等方面面臨高度檢視，相關政策與處置作為成為輿論焦點。此外，「新北消防夫妻麥當勞勒索案」判決定讞，兩名被告須入監服刑，亦在社群引發熱議與網友諷刺。台中市則以3萬1831則聲量居次，主因是2月發生的新光三越氣爆事故，市府的危機處理能力、消防應變流程與後續調查透明度備受關注；另一起「不明人士為3歲童施救」的事件，則因涉及家長疏失與疑似偽造文書引發爭議。

嘉義縣則以2萬6388則聲量超越四都，主要是7月初的丹娜絲颱風造成多處水電中斷，消防人員積極投入救災與協助修復，其中一起電力搶修時發生的工安意外，也引發廣泛關注。此外，當地消防局亦積極經營社群、舉辦除夕加碼抽獎與消防節互動活動吸引關注，「消防機器人火場殉職」的新聞也引發熱議。

進一步觀察22縣市的消防議題情緒，好感度最高的縣市集中於嘉義縣（3.36）、金門縣（3.07）、苗栗縣（2.42）、新竹市（2.09），這些地區的正面聲量是負面聲量的兩倍以上，顯示當地消防相關的議題，有較多正面報導與回饋。例如，嘉義縣結合消防機器人與火場空拍即時監控，運用科技輔助救火行動，獲得廣泛支持；金門縣推廣電器火災預防觀念、增添消防博士人力；苗栗縣則有一名消防分隊隊長榮獲2025年度「十大傑出救護技術員」等正面消息拉抬好感度。