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高雄和山光電場濫墾 2人羈押

聯合報／ 記者巫鴻瑋張議晨／高雄報導

和山光電場在颱風大雨過後到處黃土泥濘，讓村民憂心會爆發土石流。本報資料照片
和山光電場在颱風大雨過後到處黃土泥濘，讓村民憂心會爆發土石流。本報資料照片
聰明的家股份有限公司獲准開發高雄大樹區和山光電場，涉違反水土保持計畫，擴大開發範圍，不僅二期開發計畫被撤銷，還被高市府移送法辦，橋頭地檢署前天搜索約談10餘人到案，複訊後依違反水保法等罪，聲押負責人林瑞豐、水保技師吳安欽獲准，另有3人交保。

大樹和山光電場51公頃，核准開發裝置容量為45ＭＷ，並分一期30ＭＷ、二期15MW，目前一期已建置完成。但該案自開發起就被地方質疑破壞水土保持，居民憂心遇豪雨恐成「小林村」被滅村，今年6月17日副市長林欽榮率專案小組現勘，確認開發涉及「不可開發區」，並造成大面積地表裸露，屬重大違規，開罰外另移送檢方偵辦。

橋檢由黑金組主任陳竹君及檢察官嚴維德負責，嚴6月勘驗確認光電場地表大片裸露，還有表土被沖刷露出地下礫石層；7月丹娜絲颱風來襲，出現滾滾黃泥，疑似違反水保計畫導致水土流失。

檢方密集蒐證約1個月，前天指揮高雄市調查處兵分多路搜索，共約談10餘人到案，其中負責開發的聰明的家負責人林瑞豐、水保技師吳安欽及包商等多人列被告。檢方複訊認為，林、吳不僅擅自開發山坡地，還未依水土保持計畫施工，導致表土流失，因全案仍有疑點待釐清，恐有串證、逃亡之虞，向法院聲押林、吳2人；另植栽廠商、水保技師等3人則交保候傳。

林瑞豐是做雞絲麵起家，對外有「雞絲麵博士」之稱，後跨足光電，大樹和山光電場為首件開發案，但光電場開發資金大，公司成立不久就能取得案場開發許可，背後資金來源受質疑，也列為追查重點。因該案違規開發，除被相繼裁罰，二期水保計畫、光電施工許可也被市府、能源署接連撤銷。

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