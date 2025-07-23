曾報案被詐250萬 汐止夫妻陳屍家中

七十三歲葉姓老翁及六十八歲黃姓妻子，前天被發現陳屍新北市汐止區家中，死者兒子指母親曾誤信臉書投資遭騙二五○萬元，檢察官昨相驗要求警方檢附死者遭詐案卷證及住處催繳文件，釐清是否因詐騙及被催繳逼債有關。

據了解，葉姓老翁擔任保全員，前天未正常到班，同事聯繫多時找不到人報警；汐止警方與消防人員獲報前往葉男住處，破門後發現葉及妻子躺臥床上，身上已有屍斑，明顯死亡。警方在現場未發現可疑物品和書信，二人兒子表示母親去年底曾因誤信臉書投資廣告，遭騙光二五○萬積蓄，懷疑與此有關。

士林地檢署檢察官昨天下午至新北市立殯儀館相驗遺體，檢察官認為警方未提供黃女遭詐當時受理案件卷證，以及兩人住處、信箱堆積如山的法院、民間公司催繳單，這些跡證或可證明被害人遭詐騙後生活窘迫經濟困難的情形，要求警方再詳細附上相關資料，以釐清有無關聯。

死者兒子昨天配合相驗，面對詢問不發一語，據悉他一周前曾致電父母，交談過程中未感覺任何異樣；警方調查事發前一天，死者正常與鄰居打招呼，同樣未有異狀，是否與遭詐騙及欠債有關，進一步釐清。

汐止警分局表示，黃女一月曾至派出所報案，稱去年十一月中誤信臉書投資廣告加入LINE投資群組，陸續匯款、面交二五○萬元，今年三月逮捕車手邱姓男子，移送地檢署後依詐欺罪嫌起訴，正持續追查幕後詐團。

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