新北瑞芳平交道女子遭列車撞擊慘死 鐵警調閱監視器 排除外力介入

林姓女子今晚在新北市瑞芳區的瑞芳鐵路平交道，遭自強號列車撞擊並輾過，導致軀體殘破，頭身分離慘死。鐵路警察調閱監視器畫面，看到林女是自行走進平交道，無外力介入，將報檢察官相驗，釐清死因及案情。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今晚9時15分接獲報案，瑞芳平交道發生事故，消防人員趕至現場，發現年約50歲林女，遭開往花蓮的252次列車撞擊後，又被列車輾過，明顯死亡未送醫。

新北市瑞芳警分局、鐵路警察局瑞芳派出所員警都到場，由鐵警封鎖現場採證，釐清案情。

警方初步調查，現場監視器畫面顯示，林女是自行走進平交通，並無外力介入，隨後遭列車撞擊及輾過死亡。事故發生後，列車暫時留置現場，以利警方採證調查，現場維持列車單線雙向行駛。

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