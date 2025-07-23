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男子國道摔落車外 7秒8車輾過

聯合報／ 記者黃羿馨趙容萱／連線報導

台中監理所辦事員四十八歲張姓男子，前晚駕車行經國道一號北上新竹路段突從車上滾落車道，短短七秒接連遭後方七輛轎車、一輛半聯結車撞擊慘死；檢警查出張前天下午臨時請假提前下班，昨相驗排除有外力介入，確實原因待釐清。

國道警方調查，張男前晚十時五分行經國一北向九十三點二公里，行駛在外側車道，不明原因突然摔出車外後躺臥在車道，先後遭彭女、劉男、李男、劉男、錡男、關男、陳男及陳女等八輛車撞擊，其中李男駕駛營業半聯結車。

因事發突然，八輛車均閃避不及，短短七秒內接連輾過張男。張男轎車當時車門上鎖緊閉，持續發動滑行，直到自撞外側護欄後停下。

據了解，有目擊者指稱，張男行經事故路段時突然打開車門跳車，車門反彈後關上，車輛繼續行駛滑行。警方初步研判張是自行摔出車外，但是否蓄意或意外，待進一步釐清。

台中區監理所表示，張男是工作十六年的辦事員，承辦發放證照等業務，平時工作認真，表現都無異常。前天有上班，下午四時臨時表示「有事要請假」，依程序請假。所方已與張男家屬聯繫，全力協助後事。

檢警昨天在新竹市殯儀館相驗，確認無外力介入，檢方目前也未接獲是否有職場霸凌等事證。

國道 車禍

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