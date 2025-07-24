廢棄物埋華德福校園 竹市府提刑事告發

新竹市政府說明，華德福學校今年2月移植校內樹木時，開挖發現草皮下方土層疑似掩埋有大量廢棄物，包括廢磚、水泥塊、鋼筋、碎石等殘餘建材。圖／竹市府提供 新竹市政府控訴巨佳營造在新竹棒球場工程回填拆除廢棄物，廠商承攬的華德福實驗學校新建工程也有類似情形，昨向地檢署告發。停職面臨罷免的市長高虹安昨要前市長林智堅配合找回相關工程真相，綠營則批相關案件檢調已在偵辦，呼籲高虹安別為自己無能找藉口。

竹市府昨指出，華德福學校今年2月移植校內樹木，開挖發現草皮下方土層疑似掩埋有大量廢棄物，經探測、開挖，發現有廢磚、水泥塊、鋼筋、碎石等殘餘建材，甚至出現育賢國中校內行政文件，由於巨佳營造2019年也承攬育賢國中校舍拆除案，懷疑為廢棄物來源。

市府研判，廠商涉嫌將育賢國中拆除的廢棄物，違法掩埋於華德福學校草皮下土層，規避廢棄物清運及處理成本，並疑似虛報工程數量請領款項，情節重大。昨依觸犯刑法竊占、詐欺等罪向新竹地檢署提起刑事告發，之後也將提起民事求償。

面臨罷免案的高虹安，昨下午掃街時，被問到前市長林智堅發臉書文喊話市民「找回曾經的美好」；高回應時提及棒球場、華德福工程案的廢棄物爭議，直指林智堅應該要努力配合大家找回這些真相，才是還給市民公道，並質疑林的發文動機，是想要擔任罷免她之後的市長嗎？對此，民進黨新竹市議會黨團回應，針對棒球場與華德福，檢調早已積極偵辦中，黨團立場從頭到尾一致，有任何貪贓枉法，都請檢調毋枉毋縱，呼籲高虹安尊重司法。新竹雙罷發言人林志潔也說，罷免是檢視現任者是否適任，建議高虹安多向市民解釋為何市政停滯，建設流標等爭議。