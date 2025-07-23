快訊

台師大女足抽血案昨召開系教評會 院教評會今決議「解聘周台英」

觸發異常訊息！星宇台中飛沖繩航班傳「落地超限」 民航局證實：著手調查

聽新聞
0:00 / 0:00

被警抓住要求出示證件！啦啦隊女神嚇壞直呼救命…中壢警分局曝原因

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

職籃台新戰神啦啦隊女神闕闕於網路社群發文，日前在桃園市中壢區中平商圈被奇怪外籍人士盯上，快步離去突遭3名男子圍住，口中直喊police，還被抓住手臂，讓她相當害怕。中壢警分局今回應，當時發現有2名女子見警即迅速轉向加速離去，舉止異常引起員警注意，說明及盤查後2人即離去，事後有主動致電當事人關心。

闕闕發文說，晚上走在中平商圈的路上，因看到奇怪的外籍人士盯著她，快步走想趕緊離開，身後傳來一個聲音，並被3男子圍住，且口中一直喊著police，他們開始抓住她的手臂，她大喊救命。

闕闕寫到，後來著制服警察現身，但心裡還是很慌不知道是不是真的警察，對方告知要檢查證件，她噴淚說為什麼要直接用拉扯的方式，警察表示，你有聽懂police是什麼嗎？妳是台灣人嗎？聽你講話有口音？

闕闕說，她認為警察可以直接說不好意思需要檢查一下證件，麻煩出示一下，不理解為什麼要直接用大吼的方式，然後還直接上手拉扯，不管今天是男生還女生都會被嚇到。

中壢警今回應，19日晚間9時45分許於中平路一帶，執行逾期移工高密度熱區查緝專案勤務時，發現有2名女子見警即迅速轉向加速離去，舉止異常引起執勤員警注意。員警立即高喊「警察」、「POLICE」表明身分並上前攔阻去路，同時出示證件說明盤查事由，經查明該2名女子身分說明盤查緣由後，現場2人即離去。

警方說，翌日其中一名當事人於社群平台發表相關貼文，中壢警分局獲悉後即主動致電關心說明，該當事人亦於通話中表示理解。中壢分局表示，針對轄內外籍人口密集處所，持續配合相關機關依法執行查緝任務，執勤過程係依照法定程序與比例原則辦理，將秉持依法行政、保障人權的原則，持續落實相關勤務，維護轄區治安。

職籃台新戰神啦啦隊女神闕闕於網路社群發文表示，日前夜間走在桃園市中壢區中平商圈，被奇怪外籍人士盯上，因此快步要離去，怎料突然3位男子將她圍住，口中一直喊著police。記者翁唯真／翻攝
職籃台新戰神啦啦隊女神闕闕於網路社群發文表示，日前夜間走在桃園市中壢區中平商圈，被奇怪外籍人士盯上，因此快步要離去，怎料突然3位男子將她圍住，口中一直喊著police。記者翁唯真／翻攝

警察 中壢 女生 啦啦隊

延伸閱讀

啦啦隊清流是誰？一票網友推她「得女粉得天下」：根本無敵

中職／兄弟疑有啦啦隊新外援加入 網瘋猜是朴善珠

李珠珢手機洩密！爆熱戀外野手 啦啦隊前輩說話了「業界禁止戀愛」

獨／捨韓國工作直奔台灣！韓援女神現身報名啦啦隊海選

相關新聞

被警抓住要求出示證件！啦啦隊女神嚇壞直呼救命…中壢警分局曝原因

職籃台新戰神啦啦隊女神闕闕於網路社群發文，日前在桃園市中壢區中平商圈被奇怪外籍人士盯上，快步離去突遭3名男子圍住，口中直...

宜蘭2屍3命重大火警調查結果 竟是電動機車「充電中」起火釀禍

宜蘭蘇澳鎮蘇濱路3層樓透天民宅昨天發生大火，燒死一對印尼籍情侶及腹中胎兒，造成2屍3命慘劇。宜蘭縣消防局火調科今天勘驗火...

遭詐250萬走上絕路？汐止夫妻「家中滿是催繳單」 檢察官令警詳細蒐證

新北市汐止區73歲丈夫葉男及68歲妻子黃女，昨天被發現躺在床上死亡多時。死者兒子透露母親去年底誤信臉書投資遭騙250萬，...

汐止73歲保全與妻陳屍屋內…兒透露曾遭詐250萬！檢警相驗追死因

新北市汐止73歲葉姓保全昨天因未到班，同事察覺有異報警。破門後驚見葉男及妻子黃女陳屍屋內。死者兒子透露父母曾遭詐250萬...

影／57歲男昨在屏東佳樂水撿石頭失蹤 今出動陸海空搜尋未果

新竹市57歲張姓男子21日帶家人到恆春半島旅遊，昨天下午在屏東縣滿州鄉佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤，警、消及救難人員搜尋...

南投服務區驚見測速照相挨批「搶錢搶到休息站」 警方回應了

有民眾近日在網路貼文，指國道3號南投服務區竟出現測速照相取締，質疑警方「搶錢搶到休息站」引發熱議。國道警察局第七大隊今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。