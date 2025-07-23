被警抓住要求出示證件！啦啦隊女神嚇壞直呼救命…中壢警分局曝原因

職籃台新戰神啦啦隊女神闕闕於網路社群發文，日前在桃園市中壢區中平商圈被奇怪外籍人士盯上，快步離去突遭3名男子圍住，口中直喊police，還被抓住手臂，讓她相當害怕。中壢警分局今回應，當時發現有2名女子見警即迅速轉向加速離去，舉止異常引起員警注意，說明及盤查後2人即離去，事後有主動致電當事人關心。

闕闕發文說，晚上走在中平商圈的路上，因看到奇怪的外籍人士盯著她，快步走想趕緊離開，身後傳來一個聲音，並被3男子圍住，且口中一直喊著police，他們開始抓住她的手臂，她大喊救命。

闕闕寫到，後來著制服警察現身，但心裡還是很慌不知道是不是真的警察，對方告知要檢查證件，她噴淚說為什麼要直接用拉扯的方式，警察表示，你有聽懂police是什麼嗎？妳是台灣人嗎？聽你講話有口音？

闕闕說，她認為警察可以直接說不好意思需要檢查一下證件，麻煩出示一下，不理解為什麼要直接用大吼的方式，然後還直接上手拉扯，不管今天是男生還女生都會被嚇到。

中壢警今回應，19日晚間9時45分許於中平路一帶，執行逾期移工高密度熱區查緝專案勤務時，發現有2名女子見警即迅速轉向加速離去，舉止異常引起執勤員警注意。員警立即高喊「警察」、「POLICE」表明身分並上前攔阻去路，同時出示證件說明盤查事由，經查明該2名女子身分說明盤查緣由後，現場2人即離去。

警方說，翌日其中一名當事人於社群平台發表相關貼文，中壢警分局獲悉後即主動致電關心說明，該當事人亦於通話中表示理解。中壢分局表示，針對轄內外籍人口密集處所，持續配合相關機關依法執行查緝任務，執勤過程係依照法定程序與比例原則辦理，將秉持依法行政、保障人權的原則，持續落實相關勤務，維護轄區治安。