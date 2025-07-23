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影／57歲男昨在屏東佳樂水撿石頭失蹤 今出動陸海空搜尋未果
新竹市57歲張姓男子21日帶家人到恆春半島旅遊，昨天下午在屏東縣滿州鄉佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤，警、消及救難人員搜尋未果，今日再度出動51人進行陸海空全面搜尋，不過依舊未發現蹤跡，將待明日上午8時再集結尋人。
屏東縣消防局昨天下午1時50分接獲報案，張姓男子在滿州鄉佳樂水漁村公園沙灘的港口溪下水撿石頭，橫越溪流後約5到10分鐘就不見人影，太太隨即報案，消防獲報到場後展開搜索，但直至天色漸暗都未發現蹤跡。
今日上午救難人員再度出動，消防局共出動7車2艇及2架無人機，9名警消及3名義消，威鯨救難協會出動25人、岸巡4車8人、海巡1艇6人，及空勤2趟直升機，不過搜尋整天後仍未找到人，因天色已晚與家屬溝通後，待明日上午8時再集結前往搜尋。
據了解，張男是一家工程公司負責人，經營室內裝潢、油漆粉刷、防水、水電工程等項目，21日帶家人到恆春半島2天1夜旅遊，昨日到佳樂水，本來還要去其他地方，沒想到張男下水撿石頭後人就消失了，家屬非常焦急，希望能早日找到人。
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