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影／57歲男昨在屏東佳樂水撿石頭失蹤 今出動陸海空搜尋未果

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

新竹市57歲張姓男子21日帶家人恆春半島旅遊，昨天下午在屏東縣滿州鄉佳樂水港口溪出海口撿石頭失蹤，警、消及救難人員搜尋未果，今日再度出動51人進行陸海空全面搜尋，不過依舊未發現蹤跡，將待明日上午8時再集結尋人。

屏東縣消防局昨天下午1時50分接獲報案，張姓男子在滿州鄉佳樂水漁村公園沙灘的港口溪下水撿石頭，橫越溪流後約5到10分鐘就不見人影，太太隨即報案，消防獲報到場後展開搜索，但直至天色漸暗都未發現蹤跡。

今日上午救難人員再度出動，消防局共出動7車2艇及2架無人機，9名警消及3名義消，威鯨救難協會出動25人、岸巡4車8人、海巡1艇6人，及空勤2趟直升機，不過搜尋整天後仍未找到人，因天色已晚與家屬溝通後，待明日上午8時再集結前往搜尋。

據了解，張男是一家工程公司負責人，經營室內裝潢、油漆粉刷、防水、水電工程等項目，21日帶家人到恆春半島2天1夜旅遊，昨日到佳樂水，本來還要去其他地方，沒想到張男下水撿石頭後人就消失了，家屬非常焦急，希望能早日找到人。

張姓男遊客昨日在滿州鄉佳樂水漁村公園沙灘的港口溪下水撿石頭失蹤，救難人員今日再度下水搜索，仍未發現其蹤跡。記者潘奕言／翻攝
張姓男遊客昨日在滿州鄉佳樂水漁村公園沙灘的港口溪下水撿石頭失蹤，救難人員今日再度下水搜索，仍未發現其蹤跡。記者潘奕言／翻攝
張姓男遊客昨日在滿州鄉佳樂水漁村公園沙灘的港口溪下水撿石頭失蹤，救難人員今日再度下水搜索，仍未發現其蹤跡。記者潘奕言／翻攝
張姓男遊客昨日在滿州鄉佳樂水漁村公園沙灘的港口溪下水撿石頭失蹤，救難人員今日再度下水搜索，仍未發現其蹤跡。記者潘奕言／翻攝

家人 恆春 海巡 失蹤 屏東縣

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