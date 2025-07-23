遭詐250萬走上絕路？汐止夫妻「家中滿是催繳單」 檢察官令警詳細蒐證

新北市汐止區73歲丈夫葉男及68歲妻子黃女，昨天被發現躺在床上死亡多時。死者兒子透露母親去年底誤信臉書投資遭騙250萬，懷疑是否因此走上絕路。檢察官今天進行相驗，要求警方再提供死者遭詐案件卷證及住處催繳文件，以釐清夫妻尋死原因。

據了解，擔任保全的葉姓男子昨天因未到班，同事驚覺有異報警，警方及救護人員趕抵葉男位於新北市汐止區康寧街住處破門，發現2人躺臥床上，身上已有屍斑死亡多時。

士林地檢署檢察官今天下午至新北市立殯儀館相驗葉男及黃女遺體，檢察官認為警方未提供黃女遭詐騙當時受理案件卷證，另外2人也積欠許多債務，住處信箱皆是法院及民間公司寄來的催繳公文及文件。檢察官認為這些跡證可顯示被害人遭詐騙導致生活窘迫及經濟困難，要求警方再詳細附上相關資料，以釐清死者是否因遭詐及被催繳走上絕路。

汐止警方表示將積極蒐集相關跡證，並配合檢察官調查釐清葉姓夫妻確切死因。