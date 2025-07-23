南投服務區驚見測速照相挨批「搶錢搶到休息站」 警方回應了

有民眾近日在網路貼文，指國道3號南投服務區竟出現測速照相取締，質疑警方「搶錢搶到休息站」引發熱議。國道警察局第七大隊今天表示，7月起確實在南投服務區執行超速取締，目的是防制車聚違規飆速與交通事故，非另設陷阱取締。

南投服務區執行測速照相取締，引起網路熱議。有網友指出，這麼寬又安全的道路限速40公里，合理嗎？這是為了安全還是罰錢？也有駕駛提醒「服務區入口處變電箱旁就有三腳架拍照設備，要小心減速。」林姓網友調侃，「很多人喜歡在服務區帥氣進場，結果警察來幫你分擔費用。」

警方表示，南投服務區近年假日常成為改裝車聚會熱點，車輛進出服務區時經常急加速拉轉，不僅干擾其他用路人休息，也曾發生交通事故，甚至影響附近居民安寧。

為此，自7月起例假日於服務區主要車道分流處及中寮便道匯流點執行取締勤務，並依法設立「警52」標誌提醒駕駛人，透過明確預警與執法降低事故風險。

根據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第55條之2，「警52」為測速取締警告標誌，必須設置於取締點前方，用以警告駕駛人提前減速，保障行車安全。警方強調，所有取締均依法執行，非網傳「無預警突襲」。