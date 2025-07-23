高雄30歲待業男反鎖房間 母親叫他吃飯驚見已無氣息

高雄30歲男子今天中午家人叫他出來吃飯，卻反鎖房內一直沒回應，母親覺得奇怪，開門查看，竟發現他陳屍房間，報警處理。警方認為無外力介入，報請檢察官相驗確實死因。

據了解，呂姓男子待業中，昨天在高雄市苓雅區住處，便自己關在房間沒出門，直到今天中午，母親叫他吃飯，發現沒動靜，開門見他仍躺在床上，上前叫他，竟發現他沒氣息，趕緊向119求救。

警、消到場，發現他身旁放著1個罐子，已經死亡多時，屋內並無他人進入，家人說他心情不好，警方查證無外力介入，已報請檢察官相驗。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980