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高雄30歲待業男反鎖房間 母親叫他吃飯驚見已無氣息

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄30歲男子今天中午家人叫他出來吃飯，卻反鎖房內一直沒回應，母親覺得奇怪，開門查看，竟發現他陳屍房間，報警處理。警方認為無外力介入，報請檢察官相驗確實死因。

據了解，呂姓男子待業中，昨天在高雄市苓雅區住處，便自己關在房間沒出門，直到今天中午，母親叫他吃飯，發現沒動靜，開門見他仍躺在床上，上前叫他，竟發現他沒氣息，趕緊向119求救。

警、消到場，發現他身旁放著1個罐子，已經死亡多時，屋內並無他人進入，家人說他心情不好，警方查證無外力介入，已報請檢察官相驗。

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呂姓男子今天中午陳屍住處房間。示意圖。讀者提供
呂姓男子今天中午陳屍住處房間。示意圖。讀者提供

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