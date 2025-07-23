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影／濃煙直竄雲霄！台南貨櫃屋火警 屋內逾30顆車用電池燃燒
台南市安南區安中路二段336巷弄平房旁鐵皮貨櫃今天下午1時19分傳出火警，現場竄出大火且濃煙直竄雲霄，民眾於數公里外即可看見，消防局據報後，出動大批人車趕往灌救，抵達後發現貨櫃屋內貯放30多顆電池燃燒，平房屋內2人則自行逃出。
消防局據報後，前後共計出動22車、61人陸續趕往火場滅火，下午1時28分出水灌救，抵達現場後，發現明火及濃煙，所幸火勢很快獲得控制，而支援人車也陸續趕往火場滅火。
據消防局調查，現場燃燒鐵皮貨櫃屋，內部貯放電動車用電池約30多顆，燃燒面積面估約20平方公尺，貨櫃屋旁平房屋內2人已自行逃出，初期使用自來水管滅火，但仍無法撲滅火勢，通報119處理。
火勢於1時38分獲得控制，直至2時16分殘火處理完畢，雖有財損，但屋主並未申請火場調查，轄區分隊則施以防火宣導。
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